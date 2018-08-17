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    Форвард збірної України продовжить кар’єру в Іспанії

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    В'ячеслав Бобров - Форвард збірної України продовжить кар’єру в Іспанії
    В'ячеслав Бобров

    Минулого сезону Бобров виступав за литовський «П’єно Жвайгждес»

    Форвард збірної України В’ячеслав Бобров продовжить клубну кар’єру в чемпіонаті Іспанії.

    Місцева «Гіпускоа» оголосила про підписання угоди на рік з українцем.

    Минулого сезону Бобров виступав за литовський «П’єно Жвайгждес».

    У середньому набирав 13 очок, 5,9 підбирання за матч.

    У складі збірної України Бобров бореться за вихід у фінальний турнір чемпіонату світу 2019 року.

    Саме проти Іспанії наша команда починає другий етап кваліфікації.

    Матч відбудеться в столичному Палаці спорту 14 вересня.

    Збірна України баскетбол
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