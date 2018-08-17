Форвард збірної України продовжить кар’єру в Іспанії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В'ячеслав Бобров

Минулого сезону Бобров виступав за литовський «П’єно Жвайгждес»

Форвард збірної України В’ячеслав Бобров продовжить клубну кар’єру в чемпіонаті Іспанії.

Місцева «Гіпускоа» оголосила про підписання угоди на рік з українцем.

Минулого сезону Бобров виступав за литовський «П’єно Жвайгждес».

У середньому набирав 13 очок, 5,9 підбирання за матч.

У складі збірної України Бобров бореться за вихід у фінальний турнір чемпіонату світу 2019 року.

Саме проти Іспанії наша команда починає другий етап кваліфікації.

Матч відбудеться в столичному Палаці спорту 14 вересня.