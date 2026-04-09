«Фрайбург» – «Сельта». Прогноз і анонс на матч 1/4 фіналу Ліги Європи

Детальніше про черговий поєдинок програми другого за рангом єврокубка

Сьогодні, 9 квітня 2026 року, німецький «Фрайбург» на арені «Європа-Парк-Штадіон» протистоятиме «Сельті» з іспанського Віго в рамках 1/4 фіналу Ліги Європи 2025/26. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Фрайбург» – «Сельта»

Шанси господарів на 15:45 9 квітня виглядають переконливішими, вважають фахівці GGBET. На перемогу баденців запропоновано коефіцієнт 2,23. На ймовірну звитягу «кельтів» виставлено бал 3,46. Нічия в першому поєдинку оцінена кефом 3,23. Рівніша ситуація з проходом у півфінал. На путівку в наступну стадію для «Фрайбурга» закладено коефіцієнт 2,07. Тим часом на місце в 1/2 фіналу для галісійців запропоновано кеф 1,76. На тотал більше 4,0 виставлено бал 7,05.

Передматчевий стан команд

У лазареті баденців давно перебуває оборонець Розенфельдер. Нещодавно компанію йому склав і хавбек Остергаге. Натомість участь ще одного оборонця – Макенго – під питанням. Він зазнав м'язового ушкодження. «Кельтам» через дискваліфікацію не допоможе півзахисник Руеда. Натомість травмовані четверо виконавців іспанського колективу (оборонці Старфельт і Рістіч, хавбек Роман, нападник Альварес).

У суботу Фрайбург був близький до справжньої сенсації у Бундеслізі. До середини другого тайму баденці вели 2:0 з голами хавбека Манзамбі та форварда Гелера в протистоянні з мюнхенською «Баварією». Утім, гранд спромігся на суперкамбек (3:2). А от Сельта оформила вольову перемогу над Валенсією (3:2) у чемпіонаті Іспанії. У складі кельтів забиті м'ячі оформили півзахисник Моріба та дует нападників із лави запасних – Лопес і Сведберг.

Історія очних зустрічей

Турнірні шляхи колективів перетнуться вперше. «Фрайбург» лише одного разу грав проти іспанського клубу. У сезоні 2013/14 Ліги Європи баденці потрапили до однієї групи із «Севільєю». Нервіонці двічі перемогли німецький колектив із однаковим рахунком (2:0).

Тим часом «Сельта» зіграла шість поєдинків проти німецьких клубів. Найчастіше – зі «Штутгартом», кожен із трьох матчів проти якого завершувався іншим підсумком (нічия, перемога, поразка). До того ж, невдача спіткала команду в нинішньому сезоні (1:2) з голом форварда Борхи. Також за плечима галісійців нічия з франкфуртським «Айнтрахтом» (1:1) у Кубку УЄФА 2006/07. А от бременському «Вердеру» команда з Віго двічі поступилася у тому ж розіграші євротурніру (0:1, 0:2).

Де дивитися матч «Фрайбург» – «Сельта»

Наживо поєдинок транслюватиме медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі розпочнеться о 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 5».