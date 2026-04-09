Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Фрайбург» – «Сельта». Прогноз і анонс на матч 1/4 фіналу Ліги Європи

Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Баденці прикро поступилися «Баварії» у вихідні
фото: Reuters

Сьогодні, 9 квітня 2026 року, німецький «Фрайбург» на арені «Європа-Парк-Штадіон» протистоятиме «Сельті» з іспанського Віго в рамках 1/4 фіналу Ліги Європи 2025/26. Про це повідомляє «Главком».

Шанси господарів на 15:45 9 квітня виглядають переконливішими, вважають фахівці GGBET. На перемогу баденців запропоновано коефіцієнт 2,23. На ймовірну звитягу «кельтів» виставлено бал 3,46. Нічия в першому поєдинку оцінена кефом 3,23. Рівніша ситуація з проходом у півфінал. На путівку в наступну стадію для «Фрайбурга» закладено коефіцієнт 2,07. Тим часом на місце в 1/2 фіналу для галісійців запропоновано кеф 1,76. На тотал більше 4,0 виставлено бал 7,05.

Передматчевий стан команд

У лазареті баденців давно перебуває оборонець Розенфельдер. Нещодавно компанію йому склав і хавбек Остергаге. Натомість участь ще одного оборонця – Макенго – під питанням. Він зазнав м'язового ушкодження. «Кельтам» через дискваліфікацію не допоможе півзахисник Руеда. Натомість травмовані четверо виконавців іспанського колективу (оборонці Старфельт і Рістіч, хавбек Роман, нападник Альварес).

У суботу Фрайбург був близький до справжньої сенсації у Бундеслізі. До середини другого тайму баденці вели 2:0 з голами хавбека Манзамбі та форварда Гелера в протистоянні з мюнхенською «Баварією». Утім, гранд спромігся на суперкамбек (3:2). А от Сельта оформила вольову перемогу над Валенсією (3:2) у чемпіонаті Іспанії. У складі кельтів забиті м'ячі оформили півзахисник Моріба та дует нападників із лави запасних – Лопес і Сведберг.

Історія очних зустрічей

Турнірні шляхи колективів перетнуться вперше. «Фрайбург» лише одного разу грав проти іспанського клубу. У сезоні 2013/14 Ліги Європи баденці потрапили до однієї групи із «Севільєю». Нервіонці двічі перемогли німецький колектив із однаковим рахунком (2:0).

Тим часом «Сельта» зіграла шість поєдинків проти німецьких клубів. Найчастіше – зі «Штутгартом», кожен із трьох матчів проти якого завершувався іншим підсумком (нічия, перемога, поразка). До того ж, невдача спіткала команду в нинішньому сезоні (1:2) з голом форварда Борхи. Також за плечима галісійців нічия з франкфуртським «Айнтрахтом» (1:1) у Кубку УЄФА 2006/07. А от бременському «Вердеру» команда з Віго двічі поступилася у тому ж розіграші євротурніру (0:1, 0:2).

Де дивитися матч «Фрайбург» – «Сельта»

Наживо поєдинок транслюватиме медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі розпочнеться о 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 5». 

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи ФК «Сельта»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua

Підтвердження віку

На цій сторінці може бути розміщена реклама азартних ігор.

Продовжуючи використовувати сторінку, ви підтвердуєте, що:

  • Вам виповнилося 21 рік.
  • Ви погоджуєтеся на перегляд такої реклами.
На головну