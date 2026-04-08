Суперник «Шахтаря» втратив капітана команди на перший чвертьфінал Ліги конференцій

Йорді Класі не допоможе АЗ на виїзді

Досвідчений хавбек не допоможе нідерландському колективу в польському Кракові

Півзахисник АЗ із Аклмара Йорді Класі не полетів із командою на матч 1/4 фіналу Ліги конференцій проти донецького «Шахтаря». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ESPN.

Ветеран представника Ередивізі нещодавно відновився після травми щиколотки. У суботу він провів 19 хвилин проти сіттардської «Фортуни» (2:1) в чемпіонаті Нідерландів. Утім, тренерський штаб не розраховує на нього в четвер.

Класі проходить адаптовану програму тренувань після тривалої відсутності. Як наслідок, він повинен дотримуватися обережності. АЗ наразі використовуватиме хавбека в ощадному режимі.

У нинішньому сезоні Класі зіграв 12 поєдинків у всіх турнірах. Результативними діями капітан алкмарців не відзначився. Контракт ветерана з АЗ розрахований до літа 2028 року.

До слова, бразильський «Корінтіанс» закрив заборгованість перед «Шахтарем» за півзахисника Майкона. «Мушкетери» виконали рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) в Лозанні. Феміда зобов'язала гранд виплатити 1,2 млн євро «гірникам» за оренду.

Нагадаємо, нещодавно ексоборонець збірної України Сергій Кривцов завершив ігрову кар'єру. Центрбек не виходив на поле з осені 2024 року. Він залишиться працювати у футболі, запустивши агенцію Vector Sports Management.