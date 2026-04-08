Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Суперник «Шахтаря» втратив капітана команди на перший чвертьфінал Ліги конференцій

glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Йорді Класі не допоможе АЗ на виїзді
фото: Pro Shots

Півзахисник АЗ із Аклмара Йорді Класі не полетів із командою на матч 1/4 фіналу Ліги конференцій проти донецького «Шахтаря». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ESPN.

Ветеран представника Ередивізі нещодавно відновився після травми щиколотки. У суботу він провів 19 хвилин проти сіттардської «Фортуни» (2:1) в чемпіонаті Нідерландів. Утім, тренерський штаб не розраховує на нього в четвер.

Класі проходить адаптовану програму тренувань після тривалої відсутності. Як наслідок, він повинен дотримуватися обережності. АЗ наразі використовуватиме хавбека в ощадному режимі.

У нинішньому сезоні Класі зіграв 12 поєдинків у всіх турнірах. Результативними діями капітан алкмарців не відзначився. Контракт ветерана з АЗ розрахований до літа 2028 року.

До слова, бразильський «Корінтіанс» закрив заборгованість перед «Шахтарем» за півзахисника Майкона. «Мушкетери» виконали рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) в Лозанні. Феміда зобов'язала гранд виплатити 1,2 млн євро «гірникам» за оренду.

Нагадаємо, нещодавно ексоборонець збірної України Сергій Кривцов завершив ігрову кар'єру. Центрбек не виходив на поле з осені 2024 року. Він залишиться працювати у футболі, запустивши агенцію Vector Sports Management.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК АЗ (Алкмар) Йорді Класі Ліга конференцій

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua