Суперник «Шахтаря» втратив капітана команди на перший чвертьфінал Ліги конференцій
Досвідчений хавбек не допоможе нідерландському колективу в польському Кракові
Півзахисник АЗ із Аклмара Йорді Класі не полетів із командою на матч 1/4 фіналу Ліги конференцій проти донецького «Шахтаря». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ESPN.
Ветеран представника Ередивізі нещодавно відновився після травми щиколотки. У суботу він провів 19 хвилин проти сіттардської «Фортуни» (2:1) в чемпіонаті Нідерландів. Утім, тренерський штаб не розраховує на нього в четвер.
Класі проходить адаптовану програму тренувань після тривалої відсутності. Як наслідок, він повинен дотримуватися обережності. АЗ наразі використовуватиме хавбека в ощадному режимі.
У нинішньому сезоні Класі зіграв 12 поєдинків у всіх турнірах. Результативними діями капітан алкмарців не відзначився. Контракт ветерана з АЗ розрахований до літа 2028 року.
До слова, бразильський «Корінтіанс» закрив заборгованість перед «Шахтарем» за півзахисника Майкона. «Мушкетери» виконали рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) в Лозанні. Феміда зобов'язала гранд виплатити 1,2 млн євро «гірникам» за оренду.
Нагадаємо, нещодавно ексоборонець збірної України Сергій Кривцов завершив ігрову кар'єру. Центрбек не виходив на поле з осені 2024 року. Він залишиться працювати у футболі, запустивши агенцію Vector Sports Management.
Коментарі — 0