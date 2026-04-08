Вундеркінд «Арсенала» встановив рекорд Ліги чемпіонів

Юний півзахисник переписав історію турніру

Хавбек лондонського «Арсенала» Макс Доумен став наймолодшим учасником чвертьфіналів Ліги чемпіонів усіх часів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Rising Stars XI.

Вихованець «канонірів» розпочав на лаві запасних матч проти лісабонського «Спортінга» (1:0). На полі він з'явився на 76-й хилині. Півзахисник замінив Ноні Мадуеке.

У день поєдинку Доумену виповнилося 16 років 97 днів. Він побив рекорд Ламіна Ямаля. Нападник іспанської «Барселони» раніше зіграв на цій же стадії турніру в 16 років 272 дні.

Доумен у нинішньому сезоні провів дев'ять матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав один гол і один асист. Також тінейджер зіграв два поєдинки в Юнацькій лізі УЄФА, де забив чотири м'ячі.

Чим відомий Макс Доумен

Уродженець графства Ессекс, до структури лондонського «Арсенала» потрапив у дитячому віці. На рівні англійської Прем'єр-ліги дебютував у серпні торік (15 років 235 днів).

У листопаді минулого року став наймолодшим футболістом основного раунду Ліги чемпіонів. Проти празької «Славії» зіграв у 15 років 308 днів. Побив рекорд колишньої зірочки дортмундської «Боруссії» Юссуфи Мукоко.

У березні цьогоріч оформив перший гол на дорослому рівні, забивши ліверпульському «Евертону» в АПЛ у 16 років 73 дні. Перевершив досягнення вихованця «ірисок» Джеймса Вона.

Наприкінці січня підписав попередню угоду з «Арсеналом». Контракт стане чинним, коли вихованцю «канонірів» виповниться 17 років.

«Арсенал» у сезоні 2025/26

Команда Мікеля Артети залишається претендентом на два трофеї. Окрім кубка Ліги чемпіонів, «каноніри» змагаються за титул АПЛ.

Наразі нагорі турнірної таблиці чемпіонату Англії «Арсенал» випереджає «Манчестер Сіті» на дев'ять очок. Щоправда, «містяни» мають матч у запасі. До кінця сезону в Прем'єр-лізі залишилося сім турів.

У суботу лондонці несподівано поступилися «Саутгемптону» (1:2) у чвертьфіналі Кубка Англії. Раніше каноніри програли фінал Кубка ліги тому ж «Манчестер Сіті» (0:2).

До слова, колишній лідер Арсенала Аарон Ремзі остаточно повісив бутси на цвях. Останнім клубом у кар'єрі вихованця «Кардіфф Сіті» став мексиканський УНАМ. Там він провів кілька місяців у другій половині 2025 року.

