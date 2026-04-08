Лідер «Баварії» піднявся у десятку найкращих бомбардирів Ліги чемпіонів усіх часів

Антон Федорців
Гаррі Кейн не втомлюється підкоряти нові вершини
фото: Reuters

Гол у першому чвертьфіналі турніру став визначальним для форварда

Нападник мюнхенської «Баварії» Гаррі Кейн увійшов до чільної десятки голеадорів Ліги чемпіонів за всю історію. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт турніру.

Напередодні англієць долучився до виїзної перемоги над мадридським «Реалом» (2:1) у чвертьфіналі змагань. На старті другої половини Кейн отримав м'яч перед штрафним і низовим ударом із його півкола поцілив у лівий кут. Воротар «вершкових» Лунін врятувати іспанський гранд не зумів.

Тепер в активі Кейна 51 гол у турнірі. Він залишив позаду зірку англійського «Ліверпуля» Мохамеда Салаха та легенду лондонського «Арсенала» Тьєррі Анрі (по 50 м'ячів). Наступний орієнтир форварда – нідерландець Рууд ван Ністелрой (56 голів).

Загалом у нинішньому сезоні Кейн провів 41 матч. До свого активу він записав 49 м'ячів. Зокрема, в Лізі чемпіонів бомбардир відзначився 11 разів.

Гаррі Кейн у складі «Баварії»

До Мюнхена нападник перебрався влітку 2023 року з лондонського «Тоттнема». «Баварія» тоді віддала за нього 95 млн євро. З тих пір англієць завоював титул чемпіона та Суперкубок Німеччини. Також Кейн двічі став найкращим голеадором Бундесліги.

Особистим викликом англійця в цій кампанії буде рекорд чемпіонату Німеччини за голами впродовж сезону. Наразі в активі Кейна 31 м'яч. Рекордсмен – Герд Мюллер – оформив 40 голів у сезоні 1971/72.

«Баварія» у сезоні 2025/26

Німецький гранд продовжує претендувати на требл за підсумками кампанії. Підопічні Венсана Компані впевнено лідирують в Бундеслізі (73 очки). За шість турів до кінця сезону мюнхенці випереджають дортмундську «Боруссію» на дев'ять пунктів.

Наступного тижня на «Баварію» чекатиме матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти «Реала». Поєдинок мюнхенців запланований на 12 квітня.

У півфіналі Кубка Німеччини «Баварія» зустрінеться з леверкузенським «Баєром». Матч буде виїзним для команди Компані та відбудеться 22 квітня.

До слова, раніше «Баварія» анонсувала прощання з чемпіоном Європи-2016 Рафаелом Геррейру. Керівництво «ротен» вирішило не продовжувати контракт із португальцем. Фулбек покине Мюнхен у статусі вільного агента.

Нагадаємо, «Реал» накинув оком на одного з лідерів «Баварії». Півзахисник Майкл Олісе став пріоритетною ціллю «вершкових» на літо. Президент мадридців Флорентіно Перес нібито готовий виділити на трансфер 160 млн євро.

