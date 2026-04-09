Плейоф Ліги конференцій. Другий суперник «Шахтаря»: досьє на нідерландський АЗ

«Сирні фермери» з Алкмара позмагаються за путівку в півфінал турніру

АЗ Алкмар стане другим викликом донецького «Шахтаря» у плейоф Ліги конференцій 2025/26. Коротка презентація представника чемпіонату Нідерландів – у матеріалі «Главкома».

Поєдинок «Шахтар» – АЗ відбудеться 9 квітня 2026 року на Міському стадіоні Кракова. Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 22:00 за київським часом. Матч-відповідь зіграють 16 квітня.

Візитка

Рік заснування: 1967

1967 Рейтинг УЄФА: 35-те місце

35-те місце Титули: двічі чемпіон Нідерландів, чотириразовий володар Кубка Нідерландів, володар Суперкубка Нідерландів-2009

двічі чемпіон Нідерландів, чотириразовий володар Кубка Нідерландів, володар Суперкубка Нідерландів-2009 Найвище досягнення у єврокубках: фіналіст Кубка УЄФА 1980/81

фіналіст Кубка УЄФА 1980/81 Прізвисько: «сирні фермери»

«сирні фермери» Домашня арена: АФАС (вміщує 19 478 глядачів)

АФАС (вміщує 19 478 глядачів) Головний тренер: Лірой Ехтельд

Лірой Ехтельд Капітан команди: Йорді Класі

Склад АЗ Алкмар

Минулого літа «сирні фермери», як ще називають нідерландську команду, солідно витратилися на трансферному ринку. За новачків алкмарці віддали 19,45 млн євро. Найкоштовнішим придбанням АЗ став нападник Веслі Пататі з тель-авівського «Маккабі» (7,3 млн євро). Утім, лідером чи бодай помітною фігурою бразилець наразі не став, оформивши два голи та три асисти за 33 поєдинки в усіх турнірах. Та ж історія з атакувальним хавбеком із Чехії Матеєм Шіном, за якого остравський «Банік» отримав 4 млн євро (24 матчі загалом, два голи, одна результативна передача).

Інша справа – вінгер Ісак Єнсен. За цими 4 млн у євровалюті для данського «Виборга» в АЗ навряд жалкують. Данець пробився до основної обойми «сирних фермерів» і забиває сам та роздає асисти (48 поєдинків, шість голів, вісім передач). Нарешті 2 млн євро заплатили мексиканському «Чівасу» за оборонця Матео Чавеса. Він «вписався» у малюнок алкмарців, чергуючи (як і вся команда), хороші поєдинки з посередніми чи провальними. Поки за плечима лівого фулбека 28 матчів (два асисти). Могло би бути більше, та завадила травма.

Кес Сміт обіймає Троя Перротта фото: АЗ Алкмар

Натомість взимку АЗ витратив ще щонайменше 9,5 млн. Центрбек Ітіхара Ріон («Омія Ардія», невідома сума) та вінгер Аюб Уфкір («Спарта» Роттердам, 5 млн євро) – трансфери на перспективу. А от форвард Йізз Хорнкамп мав допомагати тут і зараз. Проте, з останнім наразі не склалося. Досвідчений нападник провів дев'ять поєдинків, у яких відзначився «аж» однією результативною передачею. «Хераклес» із Алмело виручив за нього чималі 4,5 млн євро…

Поки імпровізований командний рояль носять інші. У складі АЗ хрестоматійно знайшовся лідер у кожній лінії. Лівий оборонець Мес де Віт, окрім безпосередніх обов'язків, доречно підключається до атак алкмарців. До свого активу він у цьому сезоні записав п'ять м'ячів і цілих 12 результативних передач. А ось півзахисник Свен Мейнанс став справжнім двигуном «сирних фермерів». Він здатен розігнати атаки, віддати фінальний пас і готовий завершити випади сам. Статистика хавбека цей профіль повністю підтверджує. Він оформив 17 голів і зробив 8 асистів.

Головний же актив АЗ – форвард Трой Перротт. Важко спрогнозувати, де б такий нестабільний в ігровому плані колектив перебував би без стабільно результативного нападника. Ірландець вже на цьому відрізку сезону повторив цифри минулого в чемпіонаті (14 м'ячів) та перевершив у всіх турнірах (28 проти 20). До гольових подвигів Перротт додав ще й асистентські, записавши в актив десяток результативних передач. І саме цього хлопця «гірникам» варто остерігатися найбільше.

Тренер Лірой Ехтельд

До роботи з командою рівня АЗ 57-річний фахівець ішов майже два десятиліття. Розпочинав тренерську діяльність Лірой Ехтельд з маловідомого широкій публіці столичного клубу «Блау-Віт» у 2007 році. Там він спершу працював із молоддю, потім недовго потренував і основну команду.

Мандрівки скромними колективами тривали майже 10 років. У сезоні 2014/15 Ехтельд вперше опинився в структурі АЗ. Тоді він провів рік на чолі юнацької команди, а потім ще майже три – в ролі асистента головного тренера основи Джона ван ден Брома. Ця позиція стала проривною. Нідерландця покликали тренувати резервну команду французького ПСЖ, але за рік довелося повернутися на нижчий рівень на батьківщині («Зволле», «Еммен», «Де Трефферс»).

Лірой Ехтельд став до керма «сирних фермерів» у січні фото: АЗ Алкмар

Вдруге в АЗ Ехтельд з'явився у січні 2024 року. Тепер він узявся працювати з дублем алкмарців, а в січні цьогоріч став тимчасовим керманичем першої команди замість початківця Мартена Мартенса. На результатах у чемпіонатах Нідерландів така зміна відбилася не надто. Зате досвідчений тренер проявив себе в кубкових турнірах. Наприклад, під його керівництвом «сирні фермери» здолали дві стадії Кубка Нідерландів і 19 квітня позмагаються за трофей з «Неймегеном». А от на євроарені алкмарці встигли вибити вірменський «Ноах» (0:1, 4:0) та празьку «Спарту» (2:1, 4:0).

АЗ часів Ехтельда здебільшого використовує ігрову схему 4-2-3-1. Утім, періодично тренер ставить на альтернативні формації. Зокрема, обожнювану в Нідерландах побудову 4-3-3. Тричі з моменту призначення фахівець випускав трьох центрбеків у різних варіантах схеми (5-3-2, 5-4-1, 3-5-2). Та є одна закономірність. У плейоф Ліги конференцій «сирні фермери» грали винятково з формацією 4-3-3. До того ж, дві з трьох позицій в лінії атаки зарезервовані за улюбленцями Ехтельда – вінгером Далем і центрфорвардом Перроттом.

АЗ у сезоні 2025/26

Найкращою ілюстрацією до результатів «сирних фермерів» у цій кампанії буде слово «нестабільність». Алкмарці у чемпіонаті Нідерландів стартували з 12 очок у шести турах, а першої поразки зазнали аж у сьомий ігровий день – від «Неймегена» (1:2). На ту невдачу алкмарці відреагували серією з чотирьох перемог поспіль і, здавалося, поведуть боротьбу за нагороди Ередивізі.

Та на зміну їй прийшла темна смуга. АЗ програв тричі поспіль і загалом п'ять разів у наступних десяти турах. Як наслідок, на початку лютого команда опинилася на найнижчій позиції у турнірній таблиці впродовж сезону (сьоме місце). Та останній місяць зими склався для команди добре. З двома перемогами та нічиєю «сирні фермери» піднеслися духом. Ненадовго – березневі поразки від «Утрехта» (0:2) та ПСВ із Ейндговена (1:2) нагадали про мінливість. Як і подальші результати: розгром «Хераклеса» з Алмело (4:0), ляпас від «Гронінгена» (0:3), перемога над «Фортуною» із Сіттарда (2:0).

АЗ залишається в боротьбі за два трофеї фото: АЗ Алкмар

Гойдалки супроводжують сезон АЗ і на європейській арені. У кваліфікації Ліги конференцій алкмарці розпочали з виїзної поразки фінському «Ільвесу» (3:4). Проте, вдома «сирні фермери» відправили зухвалих скандинавів додому з носом (5:0). Далі впевнено здолали «Вадуц» із Ліхтенштейну (3:0, 1:0) та софійський «Левскі» (2:0, 4:1). А от в основному раунді турніру загострилася стара хвороба. Стартували алкмарці з фіаско проти АЕКа з Ларнаки (0:4). Далі ледве здолали братиславський «Слован» (1:0) та влетіли лондонському «Крістал Пелас» (1:3). А після перемог над ірландським «Шелбурном» (2:0) і косовською «Дрітою» (3:0) АЗ не зміг дотиснути «Ягеллонію» з польського Білостока (0:0).

Як наслідок, «сирним фермерам» довелося змагатися у попередньому раунді плейоф Ліги конференцій. Там вони мінімально програли «Ноаху» в столиці Вірменії, але сповна реваншувалися на власній арені (4:0). А от із празькою «Спартою» розібралися значно впевненіше (2:1, 4:0). Тож у протистоянні з «Шахтарем» навряд бодай якийсь результат АЗ повинен здивувати…

Антон Федорців, «Главком»