Юний хавбек «Реала» побив рекорд легендарного Рауля

Вундеркінд «вершкових» перевершив досягнення видатної фігури в історії клубу

Півзахисник Тіаго Пітарч став наймолодшим гравцем мадридського «Реала» в чвертьфіналах Ліги чемпіонів за всі часи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Squawka.

Напередодні він вийшов у старті «вершкових» на матч проти мюнхенської «Баварії» (1:2). У день поєдинку вихованцю «Реала» було 18 років 247 днів. Пітарч побив віковий рекорд ексфорварда мадридців Рауля Гонсалеса (18 років 253 дні).

Юніор проводить перший сезон на дорослому рівні. Дебютував за «вершкових» Пітарч щойно 17 лютого. До свого активу хавбек записав 10 матчів у всіх турнірах.

Натомість Рауль захищав кольори Реала в 1994-2010 роках. За цей час нападник зіграв 741 поєдинок у всіх турнірах, у яких забив 323 м'ячі та віддав 137 результативних передач. Він завоював із мадридцями шість титулів чемпіона Іспанії, виграв чотири Суперкубки УЄФА, три рази тріумфував у Лізі чемпіонів, здобув Суперкубок УЄФА та два Міжконтинентальних кубки.

До слова, лідер мюнхенської «Баварії» Гаррі Кейн піднявся у десятку найкращих бомбардирів Ліги чемпіонів усіх часів. Тепер в активі Кейна 51 гол у турнірі. Він залишив позаду зірку англійського «Ліверпуля» Мохамеда Салаха та легенду лондонського «Арсенала» Тьєррі Анрі (по 50 м'ячів).

Нагадаємо, вундеркінд «Арсенала» Макс Доумен встановив рекорд Ліги чемпіонів. Він став наймолодшим учасником 1/4 фіналу турніру за всю історію. У день поєдинку англійцю виповнилося 16 років 97 днів.

