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Україна втратила шанси на перший кошик при жеребкуванні кваліфікації чемпіонату світу з футболу

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Україна втратила шанси на перший кошик при жеребкуванні кваліфікації чемпіонату світу з футболу
13 грудня 2024 року відбудеться жеребкування кваліфікації до чемпіонату світу для європейських команд

Гарантували потрапляння до першого кошику під час жеребкування: Франція, Іспанія, Англія, Бельгія, Нідерланди, Португалія, Італія, Німеччина

Збірна України з футболу втратила шанси на потрапляння до першого кошика під час жеребкування кваліфікаційного турніру до Чемпіонату світу 2026 року.

13 грудня 2024 року відбудеться жеребкування кваліфікації до чемпіонату світу для європейських команд, у якому 54 збірні буде розподілено на 12 груп по 4-5 команд. Вони зіграють у турнірі, щоб визначити 16 європейських збірних, які стануть учасниками мундіалю.

У перший кошик жеребкування потраплять 8 найкращих команд за підсумками розіграшу Ліги націй УЄФА у дивізіоні А, а також 4 збірні, які на момент жеребкування матимуть найкращий рейтинг ФІФА.

Українська команда після проведення жовтневих матчів Ліги націй втратила шанси на потрапляння до першого кошика.

Нагадаємо, що 12 переможців груп отримають пряму путівку на турнір, який відбудеться у Канаді, США та Мексиці з 11 червня до 19 липня 2026 року.

Ще 4 учасники Чемпіонату світу від Європи визначаться у плей-оф, який пройде у форматі «фіналу чотирьох».

До 12 команд, які посядуть 2-ге місце у груповому етапі кваліфікаційного турніру, приєднаються 4 найкращі переможці груп Ліги націй УЄФА-2024/25, які не посіли перше чи друге місце на груповому етапі кваліфікації. Ці 16 команд будуть розподілені на чотири шляхи – по чотири команди на кожному.

Гарантували потрапляння до першого кошику під час жеребкування: Франція, Іспанія, Англія, Бельгія, Нідерланди, Португалія, Італія, Німеччина.

Ще 4 збірні визначаться після закінчення групового етапу Ліги націй.

Нагадаємо, 14 жовтня футбольна збірна України зіграла внічию з Чехією в матчі Ліги націй УЄФА (група B). Гра відбулася на стадіоні Tarczyński Arena у Вроцлаві, Польща. Зустріч завершилася з рахунком 1:1.

Чехія вийшла вперед завдяки голу Лукаша Черва на 18-й хвилині. Проте Україна зуміла вирівняти рахунок у другому таймі завдяки голу Артема Довбика на 51-й хвилині​.

Джерело
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України жеребкування чемпіонат світу

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