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Трамп запевнив, що США «досягнуть Марса», якщо його буде переобрано

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Трамп запевнив, що США «досягнуть Марса», якщо його буде переобрано
«Ми знову зробимо Америку великою, ми переможемо на виборах», – сказав Трамп
фото з відкритих джерел

Кандидат у президенти пообіцяв знизити ціни на енергоресурси вдвічі та зменшити податки

Кандидат у президенти США Дональд Трамп поділився своїми планами на випадок переобрання. Він пообіцяв знизити ціни на енергоресурси вдвічі та зменшити податки. Про це повідомило видання Sky.

Дональд Трамп повернувся на місце замаху в Батлері, штат Пенсильванія, і почав свій виступ з жарту. Він подякував людям, яки були в цей момент там : «Дякую. Ми любимо Пенсильванію».

«Я повертаюся в Батлер, щоб передати просте повідомлення... Ми знову зробимо Америку великою, ми переможемо на виборах», – сказав він.

Обговорюючи замах, він заявив, що злочинець «хотів змусити замовкнути мене та рух MAGA» і розповів про момент, коли «на 16 секунд час зупинився, поки цей порочний монстр вивільняв чисте зло».

Також Трамп обіцяв знизити ціни на енергоресурси вдвічі, зменшити податки та розкритикував свою суперницю Камалу Харріс за ліві погляди. Він підкреслив, що США «досягнуть Марса» до кінця його другого терміна, якщо він буде переобраний, і пообіцяв «не допускати чоловіків у жіночий спорт».

Раніше Ілон Маск заявив, що Трамп повинен перемогти для збереження демократії в США

Як відомо, кандидатка в президенти США Камала Гарріс закликала експрезидента Дональда Трампа до повторних дебатів. Варто зазначити, що вже відбулись перші віцепрезидентські дебати між Тімом Волзом та Джей Ді Венсом, і думки розділились.

До слова, багато керівників вищої ланки з Уолл-стріт, центру американського фондового ринку, утримуються від підтримки будь-кого з двох кандидатів на пост президента США, оскільки як Камала Гарріс, так і Дональд Трамп викликають у них великі сумніви

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Теги: спорт податки Дональд Трамп злочинець Ілон Маск дебати Камала Гарріс

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