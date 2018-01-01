  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Французький арбітр відсторонений від роботи за удар гравця під час матчу «ПСЖ» (відео)

    Кумедна історія сталася у чемпіонаті Франції під час зустрічі «Нант» – «ПСЖ»
    Головний арбітр матчу чемпіонату Франції «Нант» – «ПСЖ» Тоні Шапрон тимчасово відсторонений від роботи. Таке рішення прийняла Федерація футболу Франції. Причина – удар гравця під час звітної зустрічі, інформує прес-служба футбольної федерації цієї країни. У компенсований до другого тайму час Шапрон впав на
    • Сьогодні, 17:55
    • Розсилка
    Тоні Шапрон. Фото AFP
    Тоні Шапрон. Фото AFP

    Кумедна історія сталася у чемпіонаті Франції під час зустрічі «Нант» – «ПСЖ»

    Головний арбітр матчу чемпіонату Франції «Нант» – «ПСЖ» Тоні Шапрон тимчасово відсторонений від роботи.

    Таке рішення прийняла Федерація футболу Франції.

    Причина – удар гравця під час звітної зустрічі, інформує прес-служба футбольної федерації цієї країни.

    У компенсований до другого тайму час Шапрон впав на газон, коли нападник «Нанта» Дієго Карлос випадково зачепив його ногу.

    Впавши на газон, арбітр спробував вдарити гравця.

    Окрім того, опісля Шапрон показав Карлосу другу жовту картку та вилучив з поля.

    Уже безпосередньо після матчу арбітр визнав, що гравець торкнувся його ненавмисно. Але це не означає, що суддя не постане перед дисциплінарним комітетом Ліги 1.

    Зауважимо, що «ПСЖ» виграв у матчі 20-го туру з «Нантом» завдяки м’ячу Анхеля Ді Марії.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Франція суддя
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ