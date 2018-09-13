Французький клуб підписав контракт з 18-річним українським баскетболістом



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Юліан Ємець

Юліан Ємець перебирається з Іспанії до Франції

Клуб другого за силою дивізіону чемпіонату Франції «Фос-Прованс» уклав угоду з 18-річним івано-франківським вихованцем южненського «Хіміка» Юліаном Ємцем.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Минулого сезону українець уже був у Франції, у складі АСВЕЛа.

Завершував сезон у другій команді іспанського «Обрадойро», в основній команді якого на той час виступав центровий збірної України Артем Пустовий.

Ємець у дублюючому й основному складі «Хіміка» із сезону-2014/15 відіграв 25 матчів. У середньому за гру українець набирав по 6,6 очка та робив по 6,2 підбирання.