Французький клуб розмістив джакузі для фанатів майже у кромки поля



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Фанати « Кана » на матчі с « Ліоном » / twitter.com/beINSPORTSUSA

Цікаву рекламну акцію для вболівальників влаштували представники клубу «Кан»

Французький «Кан» на матч з «Ліоном» запустив круту акцію для уболівальників. Клуб разом з одним з партнерів розіграв квитки на місця у джакузі на домашній поєдинок.

Масажну ванну розмістили практично у кромки поля, і щасливчики поєднали, у прямому сенсі, приємне з корисним - у комфортних умовах з шампанським провели час, і при цьому подивилися футбол на трибунах.

Фото:bagnet.org

Відзначається, що таких щасливчиків було четверо - по дві пари в кожному з таймів.

Цікаво, що це вже не перша подібна акція у футболі. Лідер чемпіонату Швейцарії, футбольний клуб «Грассхопперс», організував подібні заходи раніше.

Фото: bagnet.org

Джерело: iSport.ua