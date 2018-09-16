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    Французький клуб розмістив джакузі для фанатів майже у кромки поля

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    <span>Фанати <span>&laquo;</span>Кана<span>&raquo;</span> на матчі с <span>&laquo;</span>Ліоном<span>&raquo;</span> / twitter.com/beINSPORTSUSA</span> - Французький клуб розмістив джакузі для фанатів майже у кромки поля
    Фанати «Кана» на матчі с «Ліоном» / twitter.com/beINSPORTSUSA

    Цікаву рекламну акцію для вболівальників влаштували представники клубу «Кан»

    Французький «Кан» на матч з «Ліоном» запустив круту акцію для уболівальників. Клуб разом з одним з партнерів розіграв квитки на місця у джакузі на домашній поєдинок.

    Масажну ванну розмістили практично у кромки поля, і щасливчики поєднали, у прямому сенсі, приємне з корисним - у комфортних умовах з шампанським провели час, і при цьому подивилися футбол на трибунах.

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    Фото:bagnet.org

    Відзначається, що таких щасливчиків було четверо - по дві пари в кожному з таймів.

    Цікаво, що це вже не перша подібна акція у футболі. Лідер чемпіонату Швейцарії, футбольний клуб «Грассхопперс», організував подібні заходи раніше.

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    Фото: bagnet.org

    Джерело: iSport.ua

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