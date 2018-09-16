Французький клуб розмістив джакузі для фанатів майже у кромки поля
-
Розсилка
Фанати «Кана» на матчі с «Ліоном» / twitter.com/beINSPORTSUSA
Цікаву рекламну акцію для вболівальників влаштували представники клубу «Кан»
Французький «Кан» на матч з «Ліоном» запустив круту акцію для уболівальників. Клуб разом з одним з партнерів розіграв квитки на місця у джакузі на домашній поєдинок.
Масажну ванну розмістили практично у кромки поля, і щасливчики поєднали, у прямому сенсі, приємне з корисним - у комфортних умовах з шампанським провели час, і при цьому подивилися футбол на трибунах.
Фото:bagnet.org
Відзначається, що таких щасливчиків було четверо - по дві пари в кожному з таймів.
Цікаво, що це вже не перша подібна акція у футболі. Лідер чемпіонату Швейцарії, футбольний клуб «Грассхопперс», організував подібні заходи раніше.
Фото: bagnet.org
Джерело: iSport.ua