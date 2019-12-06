Франки з Федерером викликали шалений ажіотаж



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Роджер Федерер Твіттер

За три дні продано 33 тисячі 20-франкових монет

Ювілейні 20-франкові монети з зображенням тенісиста Роджера Федерера викликали шалений ажіотаж у Швейцарії. Сайт інтернет-магазину, який продавав монети припиняв роботу на певний час через перенавантаження.

Першу партію в 33 тисячі монети продали за три дні, хоча продажі планувалися до 19 грудня, інформує тенісний блогер camerlengo73_2.

«Ми очікували на великий попит, але не передбачали, що він буде аж настільки великим. Коли Роджер оприлюднив цю інформацію в себе в соцмережах, у нас одразу почалися проблеми», - прокоментував ситуацію гендиректор монетного двору Швейцарії.

Друга частина першої партії монет в 22 000 надійде в продаж 23 січня. Монетний двір уже збільшив тираж 20-франкових монет з Федерером з 60 000 до 100000.