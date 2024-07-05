Англія – Швейцарія: де і коли дивитись матч чвертьфіналу Євро-2024

Чи зможе Англія пройти далі, чи збірна Швейцарії подарує ще одну сенсацію?

Збірна Англії є фаворитом поєдинку

У суботу, 6 липня, футбольні команди Англії та Швейцарії розіграють путівку до півфіналу чемпіонату Європи. Стартовий свисток на стадіоні «Меркур Шпіль-Арена» у Дюссельдорфі пролунає о 19:00 за київським часом.

Англія – Швейцарія: де та коли дивитися матч?

У прямому ефірі українські вболівальники зможуть переглянути матч підписки на медіасервісі Megogo на каналі «Футбол 1».

При цьому регіональні телеканали «Суспільного» транслюватимуть цю гру не будуть, а покажуть цього дня матч між Нідерландами та Туреччиною.

Букмекери прогнозують перемогу британців, але ніхто не здивується і сенсації, адже в минулому матчі Швейцарія відправила додому збірну Італію, переможців Євро-2020.

Нагадаємо, у 1/8 фіналу Англія в овертаймі обіграла збірну Словенії (2:1), а Швейцарія вибила Італію з рахунком 2:0.

У своїй групі швейцарці перемогли угорців (3:1), а також зіграли внічию з Німеччиною та Шотландією.

Англійці у своєму квартеті мінімально переграли Сербію та двічі зіграли внічию з Данією та Словенією.

По турнірній сітці переможець протистояння у півфіналі зустрінеться із сильнішим у парі Нідерланди – Туреччина. Цей матч буде зіграно також 6 липня, але вже о 22:00.

Нагадаємо, що збірна Туреччини перемогла збірну Австрії та стала останнім чвертьфіналістом Євро-2024. Матч завершився із рахунком 2:1 на користь турецької команди.

Раніше збірна Нідерландів переграла збірну Румунії з рахунком 3:0 та пройшла до чвертьфіналу Євро-2024.

До слова, збірна Португалії з футболу вийшла у чвертьфінал Євро-2024. У матчі 1/8 фіналу португальці перемогли у серії пенальті команду Словенії. А збірна Франції з футболу вийшла у чвертьфінал Євро-2024, здолавши команду Бельгії з рахунком 1:0.

Як повідомлялося, чинний віцечемпіон Європи з футболу, Англія пробилася до чвертьфіналу Євро-2024 завдяки вольовій перемозі над Словаччиною – 2:1 після додаткового часу.