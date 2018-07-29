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    Фред дебютував за «Манчестер Юнайтед» проти «Ліверпуля»

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    <span>Фред. Фото з сайту manutd.com</span> - Фред дебютував за «Манчестер Юнайтед» проти «Ліверпуля»
    Фред. Фото з сайту manutd.com

    Колишній півзахисник донецького «Шахтаря» Фред провів на полі 20 хвилин

    Матч проти «Ліверпуля» (1:4) став першим у футболці «Манчестер Юнайтед» для бразильського півзахисника Фреда.

    Екс-футболіст «Шахтаря» вийшов на заміну на 71-й хвилині замість Хуана Мати за рахунку 1:2 на користь «Ліверпуля».

    Проте за 20 хвилин, проведених на полі, особливо нічим себе не проявив.

    «МЮ» у товариському матчі розгромив «Ліверпуль» з рахунком 4:1.

    Мерсисайдці відкрили рахунок з пенальті на 28-й хвилині, після того, як в штрафний «МЮ» збили Салаха, проте вже через три хвилини Андреас Перейра зрівняв рахунок.

    У другому таймі «червоні дияволи» пропустили три голи від Даніела Старріджа, Олувасейі Оджо і Джердана Шачирі.

    Наступний матч «Манчестер Юнайдет» зіграє у вівторок, 31 липня, проти «Реала».

    Читайте також: Фред провів перше тренування в «Манчестер Юнайтед» (фото).

    Джерело: sportarena.com

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