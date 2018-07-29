Фред дебютував за «Манчестер Юнайтед» проти «Ліверпуля»



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Фред. Фото з сайту manutd.com

Колишній півзахисник донецького «Шахтаря» Фред провів на полі 20 хвилин

Матч проти «Ліверпуля» (1:4) став першим у футболці «Манчестер Юнайтед» для бразильського півзахисника Фреда.

Екс-футболіст «Шахтаря» вийшов на заміну на 71-й хвилині замість Хуана Мати за рахунку 1:2 на користь «Ліверпуля».

Проте за 20 хвилин, проведених на полі, особливо нічим себе не проявив.

«МЮ» у товариському матчі розгромив «Ліверпуль» з рахунком 4:1.

Мерсисайдці відкрили рахунок з пенальті на 28-й хвилині, після того, як в штрафний «МЮ» збили Салаха, проте вже через три хвилини Андреас Перейра зрівняв рахунок.

У другому таймі «червоні дияволи» пропустили три голи від Даніела Старріджа, Олувасейі Оджо і Джердана Шачирі.

Наступний матч «Манчестер Юнайдет» зіграє у вівторок, 31 липня, проти «Реала».

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Джерело: sportarena.com