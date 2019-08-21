Функціонер Одріосола про олімпійську чемпіонку-2016: Біологічно вона є чоловіком



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Кастер Семеня. «Красива жінка незаміжня»... enca.com

Екс-президент Федерації легкої атлетики Іспанії каже, що в Семені тестостерону більше, ніж у чоловіків

Член ради директорів IAAF Хосе Марія Одріосола, який раніше обіймав посаду президента Федерації легкої атлетики Іспанії, виступив на захист нових правил, котрі вимагають від спортсменок з підвищеним рівнем тестостерону приймати препарати для їх зниження. Головним прикладом необхідності цього рішення він назвав бігунку з ПАР, олімпійську чемпіонку Кастер Семеню.

«Ми не говоримо, що потрібно перестати називати її жінкою. Але біологічно вона є чоловіком, що володіє характеристиками, які анатомічно не в повній мірі притаманні чоловікам. У Семені більше тестостерону, ніж у більшості чоловіків, і це дає їй безперечну перевагу. Тому й існують окремі змагання як для чоловіків, так і для жінок», - наводить слова Одріосоли Sport.es.

Нагадаємо, Семеня відмовилася приймати гормональні препарати і подала в суд на IAAF, проте програла справу і не виступить на чемпіонаті світу з легкої атлетики, який відбудеться в Досі (Катар) з 27 вересня по 6 жовтня 2019 року.

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