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    Особі невизначеної статі заборонили виступати на чемпіонаті світу з легкої атлетики

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    Кастер Семеня. Красива жінка незаміжня - Особі невизначеної статі заборонили виступати на чемпіонаті світу з легкої атлетики
    Кастер Семеня. Красива жінка незаміжня
    Eurosport

    Федеральний суд Швейцарії залишив Семеню з носом

    Дворазова олімпійська чемпіонка, південноафриканська бігунка Кастер Семеня не зможе взяти участі в чемпіонаті світу з легкої атлетики.

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    Як повідомляє Reuters, Федеральний суд Швейцарії відмінив рішення, за яким було тимчасово призупинено дію правил Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF) по допуску до змагань з підвищеним рівнем тестостерону.

    Нагадаємо, 8 травня вступили в силу правила IAAF по допуску до змагань легкоатлеток з підвищеним рівнем тестостерону в крові. Щоб отримати доступ до стартів, спортсменки повинні приймати препарати для зниження рівня гормону. Семеня подала позов до Федерального суду Швейцарії, який тимчасово призупинив дії правил стосовно до неї. Але IAAF вдалося оскаржити цей вердикт.

    Чемпіонат світу з легкої атлетики відбудеться в Досі (Катар) з 27 вересня по 6 жовтня 2019 року.

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    суд чемпіонат світу IAAF легка атлетика Кастер Семеня
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