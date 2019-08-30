Футболіст Воронін розповів, які до нього упереджені в Україні і наскільки добрі в Росії



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Футболіст Андрій Воронін у футболці московського «Динамо» Фото із соцмереж

Спортсмен ображений, що його не запрошують на матчі збірної України

Колишній футболіст збірної України Андрій Воронін видав цілу порцію тез про «спорт внє політікі».

«Моя думка, що політика і спорт несумісні. Спорт – це спорт, спортсмени, навпаки, завжди десь згладжували щось. Ти захищаєш свою країну, я ж не їду захищати Росію або якісь інші країни. Це моя країна, я – громадянин своєї країни, завжди радів і пишався тим, що я українець. Поїхав грати в Росію – все, зрадник. Або кажуть «не дай Бог, щоб він у Росії отримав посаду тренера». А мені щось на своїй землі дали? Мені хтось з Федерації тієї ж подзвонив, запропонував якусь роботу? Я 10 років відіграв за збірну, чемпіонат світу і чемпіонат Європи, непогане ім'я, начебто, у мене. Мені хтось щось запропонував? Коли збірна грає відбірні матчі, мене хтось запросив на матч? Стільки захищати свою країну, коли тебе поважають всюди, в Європі та інших країнах, а в своїй країні тебе мати хотіли.

Це почалося все в 2014 році. Я тоді ще півроку грав в Москві. Всі хвилювалися, були в шоці, ніхто не розумів, що відбувається. Вся команда постійно питає, мені постійно досі телефонують друзі, у мене велика частина друзів – росіяни, з якими я грав. Вони не розуміють те, що тут відбувається. Жодного разу такого не було, щоб хтось із моїх друзів, був погано налаштований. Ніколи не було, щоб в мою сторону кричали, що я – хохол, бандерівець чи фашист. Жодного разу такого не було», - сказав Воронін в ефірі YouTube-каналу «Бомбардир».