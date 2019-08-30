Футболіст Воронін розповів, які до нього упереджені в Україні і наскільки добрі в Росії
Спортсмен ображений, що його не запрошують на матчі збірної України
Колишній футболіст збірної України Андрій Воронін видав цілу порцію тез про «спорт внє політікі».
«Моя думка, що політика і спорт несумісні. Спорт – це спорт, спортсмени, навпаки, завжди десь згладжували щось. Ти захищаєш свою країну, я ж не їду захищати Росію або якісь інші країни. Це моя країна, я – громадянин своєї країни, завжди радів і пишався тим, що я українець. Поїхав грати в Росію – все, зрадник. Або кажуть «не дай Бог, щоб він у Росії отримав посаду тренера». А мені щось на своїй землі дали? Мені хтось з Федерації тієї ж подзвонив, запропонував якусь роботу? Я 10 років відіграв за збірну, чемпіонат світу і чемпіонат Європи, непогане ім'я, начебто, у мене. Мені хтось щось запропонував? Коли збірна грає відбірні матчі, мене хтось запросив на матч? Стільки захищати свою країну, коли тебе поважають всюди, в Європі та інших країнах, а в своїй країні тебе мати хотіли.
Це почалося все в 2014 році. Я тоді ще півроку грав в Москві. Всі хвилювалися, були в шоці, ніхто не розумів, що відбувається. Вся команда постійно питає, мені постійно досі телефонують друзі, у мене велика частина друзів – росіяни, з якими я грав. Вони не розуміють те, що тут відбувається. Жодного разу такого не було, щоб хтось із моїх друзів, був погано налаштований. Ніколи не було, щоб в мою сторону кричали, що я – хохол, бандерівець чи фашист. Жодного разу такого не було», - сказав Воронін в ефірі YouTube-каналу «Бомбардир».