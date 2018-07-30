Футболіст збірної Колумбії – потенційний новачок київського «Динамо» (відео)



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Мігель Борха (справа). Фото Getty Images

Окрім того, у київський клуб сватають Браяна Мансілью

Селекційна служба «біло-синіх» повинна закрити питання з кандидатурою нового нападника до середи, 1 серпня.

У списку скаутів «Динамо» наразі присутні чотири футболісти, два з яких - Браян Мансілья з аргентинського «Расинга» та Мігель Борха з «Палмейраса». Імена ще двох невідомі.

Розмови про те, що новачком киян може стати Мансілья, ходять вже досить давно. Аргентинська преса повідомляла про переговори між клубами, однак зазначала, що сторонам непросто домовитися про умови оренди 21-річного форварда. Сам Мансілья, до слова, заявляв про бажання змінити клуб.

Борха – футболіст більш досвідчений і відомий. Колумбієць до 25-ти років змінив вісім клубів, пограв у Європі (в італійському «Ліворно»), а взимку минулого року став одним з найдорожчих придбань в історії бразильського футболу, коли був куплений «Палмейрасом» в «Атлетико Насьонал» за 10,5 млн доларів.

У минулому сезоні Борха у 24-х матчах бразильської Серії А забив шість м'ячів, у цьому у чотирьох зустрічах на його рахунку гол і гольова передача. При цьому у шести матчах Копа Лібертадорес у Мігеля шість точних ударів.

Борха – гравець колумбійської збірної, у складі якої він брав участь у чемпіонаті світу 2018 року.

Наразі у «Динамо» на контракті тільки два форварди: Артем Бєсєдін і Назарій Русин.

Джерело: sportarena.com