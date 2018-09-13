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    Футболіста Прем'єр-ліги Англії звинувачують у зґвалтуванні 15-річної дівчинки

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    Свого часу іншого гравця АПЛ&nbsp; Адама Джонсона посадили на шість років до в'язниці за згвалтування неповнолітньої - Футболіста Прем'єр-ліги Англії звинувачують у зґвалтуванні 15-річної дівчинки
    Свого часу іншого гравця АПЛ  Адама Джонсона посадили на шість років до в'язниці за згвалтування неповнолітньої

    Ім'я гравця не називається

    Футболіст англійської Прем’єр-ліги, ім’я якого не називається, у 2012 році разом зі своїм кузеном відпочивав у французькому таборі, де і сталась подія.

    На той момент гравцю було 17 років, а його брату – 19.

    У липні цього року гравець та його родич вперше постали перед судом, повідомляє Mirror з посиланням на французькі ЗМІ.

    Дівчина, якій на даний момент вже 21 рік, повідомляє про те, що хлопці скористались її алкогольним сп'янінням.

    Крім того потерпіла зазначає, що кривдники знали, що вона є неповнолітньою.

    Гравець відмовляється визнавати факт згвалтування, натомість брат футболіста заявляє, що дівчина погодилась на статеві стосунки і не повідомила, що їй немає 18 років.

    Якщо ж вина футболіста буде доведена, то йому світить тюремне ув'язнення на термін у 15 років.

    Це не перший випадок, де в згвалтуванні взяв участь футболіст з англійської Прем'єр-ліги.

    Колишнього вінгера «Сандерленда» Адама Джонсона посадили на шість років до в'язниці за згвалтування 15-річної дівчини.


    Джерело: Футбол 24

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