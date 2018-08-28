Футболісти «Аякса» провели тренування на «Олімпійському» (відео)



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Фото ФК «Динамо»

Матч відбору Ліги чемпіонів у Києві розпочнеться у вівторок о 22:00

Делегація «Аякса» прибула з Амстердама до Києва напередодні матчу-відповіді раунду плей-офф Ліги чемпіонів.

У складі команди Еріка тен Хага відсутній Ніколас Тальяфіко, який отримав дискваліфікацію після чергової жовтої картки, яку він заробив у першому матчі.

Як інформує офіційний сайт «Динамо», склад суперників виглядає наступним чином: Андре Онана, Костас Ламбру, Беньямін ван Леер, Маттейс де Лігт, Расмус Крістенсен, Максиміліан Вебер, Дейлі Блінд, Нуссер Мазрауї, Френкі де Йонг, Лассе Шене, Донні ван де Беек, Карел Ейтінг, Хакім Зієш, Душан Тадич, Давид Нерес, Закарія Лаб’яд, Клаас-Ян Хунтелаар, Денніс Йонсен, Кай Сірхейс, Дані де Віт, Мітчелл Баккер.

Гравці «Аякса» провели тренування на «Олімпійському». Перед її початком Ерік тен Хаг і Дейлі Блінд відповіли на питання журналістів на регламентної передматчевій прес-конференції.

За тренуванням стежив легендарний голкіпер, а нині генеральний директор «Аякса» Едвін ван дер Сар.