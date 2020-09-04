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    Футбольна Ліга націй: суперкамбек Фарер, спасіння Ірландії та інші результати четверга (відео)

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    Збірна Фарерських островів виграє не дуже часто. У четвер у вболівапльників острівної країни було свято - Футбольна Ліга націй: суперкамбек Фарер, спасіння Ірландії та інші результати четверга (відео)
    Збірна Фарерських островів виграє не дуже часто. У четвер у вболівапльників острівної країни було свято
    Світлина - Federico De Luca, Tuttomercatoweb

    Окрім елітного дивізіону, європейські збірні зіграли ще вісім матчів

    У Європі стартувала футбольна Ліга націй. Окрім поєдинків в елітній групі, яку після першого туру очолила збірна України, відбулися матчі ешелонів B, С і D.

    Ліга В

    Болгарія – Ірландія – 1:1

    Голи: 1:0 – Краєв (56). 1:1 – Даффі (90+3)

    Фінляндія – Вельс – 0:1

    Гол: 0:1 – Кіффер Мур (80)

    РФ – Сербія – 3:1

    Голи: 1:0 – Артем Дзюба (48, з пенальті). 2:0 – В’ячеслав Караваєв (69). 2:1 – Александр Мітровіч (78). 3:1 – Артем Дзюба (81)

    Туреччина – Угорщина – 0:1

    Гол: 0:1 – Собослаї (80)

    Ліга С

    Молдова – Косово – 1:1

    Голи: 0:1 – Іон Ніколаєску (20). 1:1 – Кололлі (71)

    Словенія – Греція – 0:0

    Ліга D

    Латвія – Андорра – 0:0

    Фарери – Мальта – 3:2

    Голи: 1:0 – Клемінт Ольсен (25). 1:1 – Деґабріеле (37). 1:2 – Аґіус (73). 2:2 – Андреас Ольсен (87). 3:2 – Брандур Ольсен (90)

    Сьогодні, 4 вересня, будуть зіграні інші зустрічі першого туру Ліги націй.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга націй Александр Мітровіч Брандур Ольсен Артем Дзюба Шейн Даффі Андреас Ольсен Кіффер Мур В’ячеслав Караваєв Іон Ніколаєску Клемінт Ольсен
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