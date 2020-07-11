Визначилося місце, де Німеччина прийме Україну в футбольній Лізі націй



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Найвірогідніше, поєдинок на «Ред Булл Арені» відбудеться без глядачів Світлина - Вікіпедія

Команди зіграють у середині листопада

Збірна Німеччини з футболу проведе поєдинок зі збірною України 14 листопада на «Ред Булл Арені» в Ляйпціґу, повідомляє офіційний сайт Німецького футбольного союзу.

«Ред Булл Арена» - домашній стадіон клубу «Ред Булл Ляйпціґ», найненависнішого серед німецьких фанатів колективу. Пов'язане таке ставлення з тим, що команда пройшла усі рівні німецького футболу не завдяки тривалій роботі, а завдяки миттєвим і дуже великим грошовим вкладенням австрійської компанії, яка спеціалізується на виробництві енергетичних напоїв.

До того німці приймуть Іспанію в Штутґарті 3 вересня, а 13 жовтня в Кьольні зіграють з Швейцарією.

Раніше повідомлялося, що Україна проведе три домашні матчі Ліги націй в двох різних містах, а стартовий поєдинок проти швейцарців зіграє у Львові.

Наразі в 2020 році збірна України у зв'язку з пандемією коронавірусу ще не грала.

Чемпіонат Європи, на який потрапили збірні Німеччини і України. перенесений на 2021 рік.