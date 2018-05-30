Футбольна збірна України U-19 чекає на жеребкування фінального турніру Євро-2018

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Вісім фіналістів сформують дві групи по чотири збірні, в яких в одне коло

У середу, 30-го травня, у фінській Ваасі відбудеться жеребкування фінального турніру Євро-2018 серед збірних U-19.

Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Що приємно, є серед них і українська команда.

Нагадаємо, підопічні Олександра Петракова у неймовірно драматичному матчі еліт-раунду з румунами вирвали необхідну перемогу (нічия не влаштовувала) на останніх секундах — 2:1.

До речі, у попередній зустрічі наші хлопці з таким же рахунком дотиснули Сербію також у компенсований час.

Отже, збірна України виступить у фінальному турнірі Євро-2018, який із 16-го по 29 липня проходитиме у Фінляндії — в містах Вааса та Сейняйокі.

Окрім «синьо-жовтих», у форумі візьмуть участь команди господарів (дебютанти), а також Англії (володар титулу), Італії, Франції, Португалії, Туреччини та Норвегії.

Вісім фіналістів сформують дві групи по чотири збірні, в яких в одне коло (тури — 16/17, 19/20, 22/23 липня) визначать квартет претендентів на медалі.

Півфінальні матчі заплановані на 26-е число, фінал — на 29-е.

Крім того, 26 липня відбудеться поєдинок за п’яте місце між командами, які фінішують у своїх групах третіми.

П’ять найсильніших збірних Євро-2018 отримають путівки на чемпіонат світу 2019 року серед команд U-20, що пройде в Польщі.

Жеребкування фінального турніру Євро-2018 відбудеться у Ваасі (початок — о 12.00 за київським часом) й буде сліпим.

Тільки Фінляндія у ролі господаря потрапить до групи А під номером один.