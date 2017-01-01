Футбольна збірна України у наступному році може зіграти 11 матчів

Враховані як офіційні поєдинки, так і товариські

Збірна України в наступному році може провести до 11 офіційних і товариських матчів. Виконавчий комітет Федерації футболу України напередодні затвердив міжнародний календар матчів національних команд. Чотири офіційні зустрічі підопічних Андрія Шевченка заплановано на вересень (дві), жовтень і листопад (по одній) у межах Ліги націй УЄФА.



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Враховані як офіційні поєдинки, так і товариські

Збірна України в наступному році може провести до 11 офіційних і товариських матчів.

Виконавчий комітет Федерації футболу України напередодні затвердив міжнародний календар матчів національних команд.

Чотири офіційні зустрічі підопічних Андрія Шевченка заплановано на вересень (дві), жовтень і листопад (по одній) у межах Ліги націй УЄФА.

Жеребкування групового етапу турніру відбудеться 24 січня 2018 року у Лозанні, тоді стануть відомі два суперника збірної.

Україна зіграє у другому дивізіоні Ліги націй, її можливими суперниками можуть стати Австрія, Вельс або Словаччина (з кошика 1) і Північна Ірландія, Данія, Чехія або Туреччина (з кошика 3).

У процесі узгодження знаходиться питання проведення товариських матчів у березні та червні (по два), а також у травні, жовтні та листопаді (по одному).

Раніше Андрій Шевченко заявляв, що у березні збірна України зіграє проти Єгипту та Саудівської Аравії, проте у планах африканської збірної поєдинку з українцями навесні не виявилося.

Пізніше наставник розповів, що збірна отримала пропозицію зіграти 27 березня з Японією в одній з європейських країн, а по другому супернику поки ведуться переговори.

Джерело: sportarena.com