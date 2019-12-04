  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Футбольні клуби заплатили агентам понад 600 мільйонів доларів за рік

    • Розсилка
    ФІФА - Футбольні клуби заплатили агентам понад 600 мільйонів доларів за рік
    ФІФА
    Твіттер

    ФІФА оприлюднила звіт про діяльність футбольних посередників за 2019 рік

    Міжнародна федерація футбольних асоціацій оприлюднила звіт про діяльність агентів за 2019 рік.

    За звітний період клуби виплатили 653,9 мільйона доларів комісійних агентам за трансфери. Це на 19,3% більше ніж попереднього року.

    Загалом за рік проведено понад 17 тисяч трансферів футболістів. Понад 80% усіх комісійних виплатили клуби Англії Німеччини, Італії, Іспанії, Португалії та Франції.

     Читайте також: Хто є спортсменом 2019 року в Україні?

    Найбільші витрати на агентів у італійських футбольних клубів – 130,5 мільйона доларів.

    У 148 трансферах агенти отримали понад 1 мільйон доларів комісійних.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФІФА
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ