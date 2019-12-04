Футбольні клуби заплатили агентам понад 600 мільйонів доларів за рік



Розсилка ВІДПРАВИТИ

ФІФА Твіттер

ФІФА оприлюднила звіт про діяльність футбольних посередників за 2019 рік

Міжнародна федерація футбольних асоціацій оприлюднила звіт про діяльність агентів за 2019 рік.

За звітний період клуби виплатили 653,9 мільйона доларів комісійних агентам за трансфери. Це на 19,3% більше ніж попереднього року.

Загалом за рік проведено понад 17 тисяч трансферів футболістів. Понад 80% усіх комісійних виплатили клуби Англії Німеччини, Італії, Іспанії, Португалії та Франції.

Найбільші витрати на агентів у італійських футбольних клубів – 130,5 мільйона доларів.

У 148 трансферах агенти отримали понад 1 мільйон доларів комісійних.