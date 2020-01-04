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    Футбольний тренер обіцяв сину виграти національний чемпіонат, і стримав слово за 13 років після його загибелі

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    Коли нарешті здійснив мрію сина, Антоніо не стримував сліз - Футбольний тренер обіцяв сину виграти національний чемпіонат, і стримав слово за 13 років після його загибелі
    Коли нарешті здійснив мрію сина, Антоніо не стримував сліз

    Наставник мексиканського «Монтеррея» не стримував сліз після фінального свистка

    Мексиканський «Монтеррей» став чемпіоном своєї країни з футболу. Після завершення матчу, аргентинський наставник команди Мохамед не стримував сліз. Плакав тренер не лише від щастя – бо того дня здійнив мрію свого сина, який загинув 13 років тому.

    У сезоні 1998-2000 років Мохамед, в якості футболіста, виступав за «Монтеррей», проте не зумів закріпитися в клубі. Проте клуб став улюбленим  для його сина Фаріда, і  Мохамед пообіцяв сину, що одного разу повернеться в «Монтеррей» і виграє чемпіонський титул.

    Однак, у 2006 році Мохамед разом з сином потрапив у страшну аварію, в результаті якої 9-річний хлопчик загинув.

    З того часу Мохамед присвятив своє життя тому, щоб виконати обіцянку, дану хлопцю. У 2015 році Мохамед став головним тренером «Монтеррея», але з першої спроби виграти чемпіонство не зміг. В жовтні 2019 року він знову повернувся в команду і став з нею переможцем чемпіонату Мексики. Після фінального свистка Мохамед розплакався на згадку про сина.

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