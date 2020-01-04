Футбольний тренер обіцяв сину виграти національний чемпіонат, і стримав слово за 13 років після його загибелі
Наставник мексиканського «Монтеррея» не стримував сліз після фінального свистка
Мексиканський «Монтеррей» став чемпіоном своєї країни з футболу. Після завершення матчу, аргентинський наставник команди Мохамед не стримував сліз. Плакав тренер не лише від щастя – бо того дня здійнив мрію свого сина, який загинув 13 років тому.
У сезоні 1998-2000 років Мохамед, в якості футболіста, виступав за «Монтеррей», проте не зумів закріпитися в клубі. Проте клуб став улюбленим для його сина Фаріда, і Мохамед пообіцяв сину, що одного разу повернеться в «Монтеррей» і виграє чемпіонський титул.
Однак, у 2006 році Мохамед разом з сином потрапив у страшну аварію, в результаті якої 9-річний хлопчик загинув.
З того часу Мохамед присвятив своє життя тому, щоб виконати обіцянку, дану хлопцю. У 2015 році Мохамед став головним тренером «Монтеррея», але з першої спроби виграти чемпіонство не зміг. В жовтні 2019 року він знову повернувся в команду і став з нею переможцем чемпіонату Мексики. Після фінального свистка Мохамед розплакався на згадку про сина.