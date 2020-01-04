Маркевич: Перед відбором на Євро у мене був стриманий оптимізм, але команда проявила себе в усій красі



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В суперники збірній України з четвертого кошика Маркевич хотів би отримати Румунію

Гра національної збірної під орудою Шевченка вселяє надію Мирону Богдановичу

Голова Комітету національних збірних команд УАФ Мирон Маркевич прокоментував виступ збірних України у 2019 році та зробив прогнози на 2020-й. Інтерв’ю фахівця наводить Українська Асоціація футболу.

— Від національної збірної ви очікували такої спритності?

— Перед відбором у мене був стриманий оптимізм, але команда Андрія Шевченка проявила себе в усій красі. Мало того, що наша збірна обійшла в турнірній таблиці чемпіонів Європи, португальців, так ще й усю дистанцію кваліфікації було пройдено без поразок. Молодці!

— Чого ви чекаєте від 2020 року?

— Насамперед хотілося б, щоб головна команда країни якомога вдаліше виступила на чемпіонаті Європи.

— Напередодні жеребкування фінальної стадії Євро ви говорили, що бачите збірну України щонайменше у чвертьфіналі. Ваші очікування залишилися незмінними?

— Так. Гра синьо-жовтих дає привід для оптимізму. Команда в нас молода, навчена, мотивована, тому не буде нічого надприродного, якщо ми побачимо її серед восьми кращих збірних континенту.

— Два суперники по групі вже відомі.

— Звичайно, у Нідерландів дуже сильна збірна, за Рональда Кумана команда суттєво додала, її гравці виступають у топ-клубах, тим більше й матч проти цього суперника відбудеться в Амстердамі. Але це футбол, і ми теж маємо право розраховувати на успіх, незважаючи на всі переваги господарів.

Про Австрію я зараз щось конкретне не скажу, але, з огляду на те, як наш суперник пройшов відбірний турнір, вважаю, Україна щонайменше не поступається австрійцям.

— Якого суперника краще отримати із четвертого кошика?

— Ясна річ, що не хотілося б збірну Румунії, оскільки в неї буде бонус у вигляді рідних стін, а із четвірки Грузія, Північна Македонія, Косово й Білорусь, думаю, не так важливо, хто стане опонентом.