Маркевич: Перед відбором на Євро у мене був стриманий оптимізм, але команда проявила себе в усій красі
Гра національної збірної під орудою Шевченка вселяє надію Мирону Богдановичу
Голова Комітету національних збірних команд УАФ Мирон Маркевич прокоментував виступ збірних України у 2019 році та зробив прогнози на 2020-й. Інтерв’ю фахівця наводить Українська Асоціація футболу.
— Від національної збірної ви очікували такої спритності?
— Перед відбором у мене був стриманий оптимізм, але команда Андрія Шевченка проявила себе в усій красі. Мало того, що наша збірна обійшла в турнірній таблиці чемпіонів Європи, португальців, так ще й усю дистанцію кваліфікації було пройдено без поразок. Молодці!
— Чого ви чекаєте від 2020 року?
— Насамперед хотілося б, щоб головна команда країни якомога вдаліше виступила на чемпіонаті Європи.
— Напередодні жеребкування фінальної стадії Євро ви говорили, що бачите збірну України щонайменше у чвертьфіналі. Ваші очікування залишилися незмінними?
— Так. Гра синьо-жовтих дає привід для оптимізму. Команда в нас молода, навчена, мотивована, тому не буде нічого надприродного, якщо ми побачимо її серед восьми кращих збірних континенту.
— Два суперники по групі вже відомі.
— Звичайно, у Нідерландів дуже сильна збірна, за Рональда Кумана команда суттєво додала, її гравці виступають у топ-клубах, тим більше й матч проти цього суперника відбудеться в Амстердамі. Але це футбол, і ми теж маємо право розраховувати на успіх, незважаючи на всі переваги господарів.
Про Австрію я зараз щось конкретне не скажу, але, з огляду на те, як наш суперник пройшов відбірний турнір, вважаю, Україна щонайменше не поступається австрійцям.
— Якого суперника краще отримати із четвертого кошика?
— Ясна річ, що не хотілося б збірну Румунії, оскільки в неї буде бонус у вигляді рідних стін, а із четвірки Грузія, Північна Македонія, Косово й Білорусь, думаю, не так важливо, хто стане опонентом.