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    Футзальна «Енергія» повернула українського гравця з чемпіонату Польщі

    Сергій Коваль повертається у Львів після виступів за «Віслу Кракбет» і «Лех Канцелярію»
    До стану футзальної львівської «Енергії» перейшов Сергій Коваль Про це повідомляє офіційний сайт «зелено-білих». Останнім клубом цього гравця була польська «Лех Канцелярія», де Коваль грав разом зі ще одним українцем – Романом Вахулою. Таким чином, Коваль повертається в «Енергію» після
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    Сергій Коваль. СК &laquo;Енергія&raquo;
    Сергій Коваль. СК «Енергія»

    Сергій Коваль повертається у Львів після виступів за «Віслу Кракбет» і «Лех Канцелярію»

    До стану футзальної львівської «Енергії» перейшов Сергій Коваль

    Про це повідомляє офіційний сайт «зелено-білих».

    Останнім клубом цього гравця була польська «Лех Канцелярія», де Коваль грав разом зі ще одним українцем – Романом Вахулою.

    Таким чином, Коваль повертається в «Енергію» після півторарічної перерви. У складі «зелено-білих» він у сезоні-2015/16 став чемпіоном України.

    За свою кар’єру Сергій також виступав за такі клуби, як «Будівел» (Дніпро), «Ураган» (Івано-Франківськ), «Політех» (Росія), «Вісла Кракбет» (Польща).

    Також він був учасником чемпіонату Європи-2016 у складі збірної України.

    Сергій Коваль народився 23.08.1986 року у Красногорівці (Донецька область).

    Нагадаємо, в 1/8 фіналу Кубку України з футзалу «Енергія» зіграє із «Соколом».

    Польща чемпіонат України футзал
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