Футзальна «Енергія» повернула українського гравця з чемпіонату Польщі
- Сьогодні, 17:48
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Сергій Коваль повертається у Львів після виступів за «Віслу Кракбет» і «Лех Канцелярію»
До стану футзальної львівської «Енергії» перейшов Сергій Коваль
Про це повідомляє офіційний сайт «зелено-білих».
Останнім клубом цього гравця була польська «Лех Канцелярія», де Коваль грав разом зі ще одним українцем – Романом Вахулою.
Таким чином, Коваль повертається в «Енергію» після півторарічної перерви. У складі «зелено-білих» він у сезоні-2015/16 став чемпіоном України.
За свою кар’єру Сергій також виступав за такі клуби, як «Будівел» (Дніпро), «Ураган» (Івано-Франківськ), «Політех» (Росія), «Вісла Кракбет» (Польща).
Також він був учасником чемпіонату Європи-2016 у складі збірної України.
Сергій Коваль народився 23.08.1986 року у Красногорівці (Донецька область).
Нагадаємо, в 1/8 фіналу Кубку України з футзалу «Енергія» зіграє із «Соколом».