Сергій Коваль повертається у Львів після виступів за «Віслу Кракбет» і «Лех Канцелярію»

До стану футзальної львівської «Енергії» перейшов Сергій Коваль Про це повідомляє офіційний сайт «зелено-білих». Останнім клубом цього гравця була польська «Лех Канцелярія», де Коваль грав разом зі ще одним українцем – Романом Вахулою. Таким чином, Коваль повертається в «Енергію» після



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Сергій Коваль. СК «Енергія»

Сергій Коваль повертається у Львів після виступів за «Віслу Кракбет» і «Лех Канцелярію»

До стану футзальної львівської «Енергії» перейшов Сергій Коваль

Про це повідомляє офіційний сайт «зелено-білих».

Останнім клубом цього гравця була польська «Лех Канцелярія», де Коваль грав разом зі ще одним українцем – Романом Вахулою.

Таким чином, Коваль повертається в «Енергію» після півторарічної перерви. У складі «зелено-білих» він у сезоні-2015/16 став чемпіоном України.

За свою кар’єру Сергій також виступав за такі клуби, як «Будівел» (Дніпро), «Ураган» (Івано-Франківськ), «Політех» (Росія), «Вісла Кракбет» (Польща).

Також він був учасником чемпіонату Європи-2016 у складі збірної України.

Сергій Коваль народився 23.08.1986 року у Красногорівці (Донецька область).

Нагадаємо, в 1/8 фіналу Кубку України з футзалу «Енергія» зіграє із «Соколом».