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    Футзальні збірні України візьмуть участь у чемпіонаті світу серед студентів

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    Фото: ФФУ - Футзальні збірні України візьмуть участь у чемпіонаті світу серед студентів
    Фото: ФФУ

    Загалом у турнірі братимуть участь 16 країн

    Дві футзальні збірні України — чоловіча, яку очолює Олександр Косенко, та жіноча, керманичем якої є Олег Шайтанов, вирушили до Казахстану, де в місті Алмати виступатимуть на чемпіонаті світу серед студентів.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

    Чоловіча студентська збірна України потрапила до квартету C, де зіграє з командами Німеччини (19 серпня, початок — о 19.00), Таїланду (20 серпня, 13.00) та Хорватії (21 серпня, 11.00).

    Загалом у турнірі братимуть участь 16 країн.

    Зазначимо, що чемпіонати світу серед студентів проводяться з 1984 року з інтервалом у два роки. Чоловіча збірна України почала виступати на них із 1994-го.

    Тричі синьо-жовті перемагали на мундіалі (1998, 2004, 2012), одного разу взяли срібло (2008) і тричі — бронзу (1996, 2002, 2006).

    Жіноча студентська збірна України за результатами жеребкування потрапила до групи А, де зійдеться з командами Польщі (19 серпня, 13.00), Канади (20 серпня, 13.00), Росії (22 серпня, 11.00) та Ізраїлю (23 серпня, 13.00).

    Загалом у турнірі братимуть участь дев’ять країн.

    Зазначимо, що жіночі студентські чемпіонати світу проводяться раз на два роки починаючи з 2008-го.

    Поки що всі п’ять світових форумів виграли бразилійки.

    Збірна України футзал
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