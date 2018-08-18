Футзальні збірні України візьмуть участь у чемпіонаті світу серед студентів



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Фото: ФФУ

Загалом у турнірі братимуть участь 16 країн

Дві футзальні збірні України — чоловіча, яку очолює Олександр Косенко, та жіноча, керманичем якої є Олег Шайтанов, вирушили до Казахстану, де в місті Алмати виступатимуть на чемпіонаті світу серед студентів.

Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Чоловіча студентська збірна України потрапила до квартету C, де зіграє з командами Німеччини (19 серпня, початок — о 19.00), Таїланду (20 серпня, 13.00) та Хорватії (21 серпня, 11.00).

Загалом у турнірі братимуть участь 16 країн.

Зазначимо, що чемпіонати світу серед студентів проводяться з 1984 року з інтервалом у два роки. Чоловіча збірна України почала виступати на них із 1994-го.

Тричі синьо-жовті перемагали на мундіалі (1998, 2004, 2012), одного разу взяли срібло (2008) і тричі — бронзу (1996, 2002, 2006).

Жіноча студентська збірна України за результатами жеребкування потрапила до групи А, де зійдеться з командами Польщі (19 серпня, 13.00), Канади (20 серпня, 13.00), Росії (22 серпня, 11.00) та Ізраїлю (23 серпня, 13.00).

Загалом у турнірі братимуть участь дев’ять країн.

Зазначимо, що жіночі студентські чемпіонати світу проводяться раз на два роки починаючи з 2008-го.

Поки що всі п’ять світових форумів виграли бразилійки.