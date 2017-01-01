Гандбольна «Галичанка» стала другою на міжнародному турнірі у Польщі
- Сьогодні, 10:46
-
Розсилка
Українські гандболістки одного разу виграли та ще одного завершили свій поєдинок в основний час унічию
2-3 грудня 2017 року гандбольна «Галичанка» у Кельце (Польща) взяла участь у ювілейному, двадцятому за ліком, міжнародному турнірі «Меморіал Анджея Ковальчика».
Суперницями львів’янок були дві польські команди: господарі турніру – «Корона гандбол Кельце» та МКС «Пьотроковія», йдеться у прес-релізі, який отримав «Главком».
Львівські гандболістки посіли друге місце. Анастасію Баранович визнали найкращою гравчинею турніру в складі «Галичанки».
Спершу підопічні Тетяни Штефан та Анжели Савченко зіграли з командою «Пьотроковія». Перший тайм українки залишили за собою – 18:15, але перевагу не втримали й основний час матчу закінчився нічиєю – 30:30.
Згідно з правилами, для визначення переможця призначалася серія пенальті (по п’ять кидків для кожної команди). Удача була на боці польок: вони влучно пробили всі п’ять штрафних, на рахунку ж львів’янок – три забитих з пенальті.
Надалі «Пьотроковія» здолала «Корону гандбол Кельце» (31:21) і здобула золоті медалі Меморіалу Анджея Ковальчика.
А «Галичанка» та «Корона» розіграли срібло. Чемпіонки України без проблем впоралися з суперницями: лідирували у першому таймі (16:13) і загалом у матчі – 36:32 .