Гандбольна «Галичанка» стала другою на міжнародному турнірі у Польщі

Українські гандболістки одного разу виграли та ще одного завершили свій поєдинок в основний час унічию

2-3 грудня 2017 року гандбольна «Галичанка» у Кельце (Польща) взяла участь у ювілейному, двадцятому за ліком, міжнародному турнірі «Меморіал Анджея Ковальчика». Суперницями львів’янок були дві польські команди: господарі турніру – «Корона гандбол Кельце» та МКС «Пьотроковія», йдеться у



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Українські гандболістки одного разу виграли та ще одного завершили свій поєдинок в основний час унічию

2-3 грудня 2017 року гандбольна «Галичанка» у Кельце (Польща) взяла участь у ювілейному, двадцятому за ліком, міжнародному турнірі «Меморіал Анджея Ковальчика».

Суперницями львів’янок були дві польські команди: господарі турніру – «Корона гандбол Кельце» та МКС «Пьотроковія», йдеться у прес-релізі, який отримав «Главком».

Львівські гандболістки посіли друге місце. Анастасію Баранович визнали найкращою гравчинею турніру в складі «Галичанки».

Спершу підопічні Тетяни Штефан та Анжели Савченко зіграли з командою «Пьотроковія». Перший тайм українки залишили за собою – 18:15, але перевагу не втримали й основний час матчу закінчився нічиєю – 30:30.

Згідно з правилами, для визначення переможця призначалася серія пенальті (по п’ять кидків для кожної команди). Удача була на боці польок: вони влучно пробили всі п’ять штрафних, на рахунку ж львів’янок – три забитих з пенальті.

Надалі «Пьотроковія» здолала «Корону гандбол Кельце» (31:21) і здобула золоті медалі Меморіалу Анджея Ковальчика.

А «Галичанка» та «Корона» розіграли срібло. Чемпіонки України без проблем впоралися з суперницями: лідирували у першому таймі (16:13) і загалом у матчі – 36:32 .