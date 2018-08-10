Гандбольна «Галичанка» зіграє на міжнародному турнірі у Польщі



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Цей турнір буде етапом у підготовці до гандбольного єврокубка

10-11 серпня чемпіон України з гандболу львівська «Галичанка» візьме участь у міжнародному турнірі Police summer cup 2018, який проходитиме у польському Щецині.

Про це повідомляє офіційний сайт львівського клубу.

Суперниками українських гандболісток будуть дві польські команди: «Заглембє» (Любін) і «Погонь Щецин», а також одна норвезька – «Скрім Конгсберг».

Турнір Police summer cup 2018 стане першим випробуванням для оновленої «Галичанки».

Лави команди покинуло четверо досвідчених гандболісток: Наталія Воловник, Наталія Стрюкова та Марина Коновалова перебралися у закордонні клуби, а Наталія Сабова завершила кар’єру.

Натомість, до «Галичанки» приєдналося кілька новеньких: вихованки Львівського училища фізичної культури, які й пройдуть у Щецині бойове хрещення.

Окрім того, 17-19 серпня відбудеться відкритий Кубок Львова з гандболу серед жінок. Крім «Галичанки», за кубок поборються миколаївський «Реал», збірна Азербайджану та білоруський «Брест».