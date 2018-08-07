Гармаш, Бєсєдін та Морозюк вийдуть в старті на матч проти «Славії»
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Стали відомі стартові склади команд
Стали відомі стартові склади на перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів «Славія» - «Динамо».
«Динамо»: Бойко, Морозюк, Кадар, Бурда, Кендзьора, Сидорчук, Буяльський, Циганков, Гармаш, Вербич, Бєсєдін.
Запасні: Бущан, Сідклей, Шабанов, Че-Че, Шепєлєв, Андрієвський, Русин.
У складі «Динамо» лише одна зміна після матчу «Шахтарем» - Гармаш замість Шепелєва.
«Славія»: Коларж, Цоуфал, Сікора, Змргал, Гушбауер, Нгадеу-Нгаджуі, Стох, Боржул, Делі, Шкода, Соучек.
Запасні: Коварж, Олаїнка, Тецл, Зелени,, Кудела, Белуце, Фридрих.
Матч розпочнеться о 20.30.
Джерело: ua.tribuna.com