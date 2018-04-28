«Генк» українця Маліновського розписав мирову з «Брюгге»

Руслан Маліновський відіграв увесь поєдинок

«Генк» Руслана Маліновського не зумів вдома перемогти лідера чемпіонату Бельгії «Брюгге». Українець Руслан Маліновський знову відіграв повний матч за «Генк», відзначившись жовтою карткою. Всього на його рахунку вже 33 матчі і 5 голів у поточному чемпіонаті. Забили у команд виключно молоді форварди - за



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Руслан Маліновський. Фото: ФК Генк

Руслан Маліновський відіграв увесь поєдинок

«Генк» Руслана Маліновського не зумів вдома перемогти лідера чемпіонату Бельгії «Брюгге».

Українець Руслан Маліновський знову відіграв повний матч за «Генк», відзначившись жовтою карткою. Всього на його рахунку вже 33 матчі і 5 голів у поточному чемпіонаті.

Забили у команд виключно молоді форварди - за «Генк» відзначився м'ячем 23-річний Леандро Троссар, за «Брюгге» - 21-річний бразилець Уеслі.

Після цієї нічиєї команда українця піднялася на чисте 5-е місце в чемпіонському плей-офф з 31 очком. «Брюгге» ж зберігає перше місце з 42 балами.

Чемпіонат Бельгії

Плей-офф

«Генк» – «Брюгге» – 1:1

Голи: Троссард(69) – Веслі(65)