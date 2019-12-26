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    Дзюдоїст Зантарая проводить відпустку, катаючись на сноуборді (фото)

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    Чемпіон світу з дзюдо зустрічає свята в родинному колі - Дзюдоїст Зантарая проводить відпустку, катаючись на сноуборді (фото)
    Чемпіон світу з дзюдо зустрічає свята в родинному колі

    Найтитулованійший дзюдоїт України святкує завершення сезону

    Найтитулованіший дзюдоїст в українській історії, чемпіон світу, володар срібної та чотирьох бронзових медалей світових першостей, Георгій Зантарая святкує завершення передолімпійського сезону. За результатами 2019 року спортсмен має десяте місце в міжнародному рейтингу вагової категорії 66 кг, а отже і путівку на Олімпійські Ігри в Токіо 2020 року.

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    Радість зимових катань Зантарая розділяє з сином Давидом

    Вдале завершення сезону Гео відзначає родинними канікулами, які проводить в Буковелі. В якості активного дозвілля дзюдоїст обрав сноуборд, про що розповів своїм підписникам у соцмережах.

    Зазначимо, що останній турнір сезону – турнір майстрів Ґран-прі Циньдао, що відбувся в Китаї, був не дуже успішним для лідера збірної України. Зантарая посів сьоме місце, програвши дві зустрічі з чотирьох. 

     Читайте також: Лідери збірної України з дзюдо підвищують клас в Осаці
    Георгій Зантарая дзюдо Гран-прі
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