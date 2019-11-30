Лідери збірної України з дзюдо підвищують клас в Осаці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Збірна України з дзюдо вдруге цього року підвищує майстерність на батьківщині цього єдиноборства

Попереду у команди Віталія Дуброви престижний турнір серії «мастерс»

Провідні дзюдоїсти України активно готуються до нових перемог – поки жіноча збірна проходить спеціальну підготовку на базі "Заросляк" в Івано-Франківській області, чоловіки, до яких приєдналися Анастасія Турчин та Єлизавета Каланіна, беруть участь в міжнародному тренувальному таборі в Осаці. До 8 грудня наші лідери тренуватимуться у відомій кузні чемпіонів - університеті Тенрі, неподалік від Осаки.

Віталій Дуброва і лідери жіночої збірної України - Анастасія Турчин та Єлизавета Каланіна

Наполеглива підготовка пов’язана з прийдешнім важливим стартом - попереду - останній акорд року, турнір "Мастерс", що відбудеться у китайському місті Циндао. Завдяки тому, що цього року IJF змінила правила участі у турнірі, кількість українських спортсменів, які мають право приймати участь в ньому, збільшилася на 12 осіб. На турнір опускаються 36 кращих спортсменів у кожній категорії.

Тим часом решта жіночої команди покращуює кондиції на Івано-Франківщині