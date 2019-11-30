  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Лідери збірної України з дзюдо підвищують клас в Осаці

    • Розсилка
    Збірна України з дзюдо вдруге цього року підвищує майстерність на батьківщині цього єдиноборства - Лідери збірної України з дзюдо підвищують клас в Осаці
    Збірна України з дзюдо вдруге цього року підвищує майстерність на батьківщині цього єдиноборства

    Попереду у команди Віталія Дуброви престижний турнір серії «мастерс»

    Провідні дзюдоїсти України активно готуються до нових перемог – поки жіноча збірна проходить спеціальну підготовку на базі "Заросляк" в Івано-Франківській області, чоловіки, до яких приєдналися Анастасія Турчин та Єлизавета Каланіна, беруть участь в міжнародному тренувальному таборі в Осаці. До 8 грудня наші лідери тренуватимуться у відомій кузні чемпіонів - університеті Тенрі, неподалік від Осаки.

     

    1_02
    Віталій Дуброва і лідери жіночої збірної України - Анастасія Турчин та Єлизавета Каланіна

    Наполеглива підготовка пов’язана з  прийдешнім важливим стартом - попереду - останній акорд року,  турнір "Мастерс", що відбудеться  у китайському місті Циндао. Завдяки тому, що цього року IJF змінила правила участі у турнірі, кількість українських спортсменів, які мають право приймати участь в ньому, збільшилася на 12 осіб. На турнір опускаються 36 кращих спортсменів у кожній категорії.

    2_01
    Тим часом решта жіночої команди покращуює кондиції на Івано-Франківщині

    дзюдо Єлизавета Каланіна Віталій Дуброва
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ