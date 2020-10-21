Георгію Зантарая — 33: ексклюзивне інтерв'ю дзюдоїста



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Українець з грузинським характером, міцний, непоступливий і по-спортивному злий

Сьогодні, 21 жовтня, свій день народження відзначає Георгій Зантарая — один з кращих дзюдоїстів планети, чемпіон світу і Європи, переможець Других Європейських ігор. Йому виповнюється 33 роки. В ексклюзивному інтерв'ю програмі «Ранок з Інтером» відомий спортсмен розповів про свою сім'ю, головні здобутки та поділився планами на майбутнє.

Українець з грузинським характером, міцний, непоступливий і по-спортивному злий - так можна охарактеризувати відомого дзюдоїста. Хоча в дзюдо Георгій потрапив випадково - просто це була єдина спортивна секція в його школі. Свою першу медаль він отримав в 2003 році на юнацьких Олімпійських іграх в Парижі. «Ця нагорода дала мені поштовх для подальших моїх досягнень в дзюдо», - вважає спортсмен.

У дитинстві Георгій часто приїжджав до дідуся в Грузію, тому найяскравіші спогади пов'язані саме з цією країною. «Я проводив багато часу в Грузії, - згадує спортсмен. - Це були найвеселіші часи! Незважаючи на те, що ми частенько билися з хлопцями, - я ж уже займався дзюдо, так що показував іншим хлопцям прийоми (посміхається)».

Можливо, саме такі тренування поза залою і допомогли Георгію отримати його іншу серйозну нагороду: у 2009 році на чемпіонаті світу з дзюдо в Нідерландах, здолавши у фінальній сутичці японського супротивника, 21-річний Зантарая завоював звання чемпіона світу. «Я добре пам'ятаю той момент, - ділиться Георгій. - У фіналі чемпіонату світу я задумався про те, як моє життя зміниться, якщо зараз отримаю перемогу. Це мене здорово підстьобнуло!» Завдяки тій перемозі Зантарая до сьогоднішнього дня залишається єдиним чемпіоном світу з дзюдо серед українців.

Незважаючи на професійні досягнення, Георгій не зациклюється на спорті. Він прекрасний сім'янин. Його дружина Ольга - теж спортсменка. Вони познайомилися в поїзді, коли їхали разом зі змагань. «Ми сиділи поруч. Він мені так набрид тоді, що я навіть пересіла до дівчаток», - згадує з посмішкою Ольга. Але тим не менше між молодими людьми зав'язалася дружба, яка незабаром переросла в любов. Пара виховує двох дітей: сина Давида і дочку Єву. «У мене двоє дітей, але я хочу ще, - зізнається Георгій. - Я шалено люблю своїх дітей. І це, повірте, не зрівняється ні з однією медаллю!»

Скоро Зантарая вже втретє візьме участь в головному старті Олімпійських ігор 2020, проведення яких через пандемію перенесли на 2021 рік. «На сьогоднішній день є ліцензія, і я повинен бути в хорошій формі, - каже спортсмен. - Звичайно, на все воля Божа, але я б дуже хотів повернутися із золотою медаллю. Я реаліст і розумію, що ці змагання будуть для мене останніми. Адже на наступних Олімпійських іграх мені буде вже 36 років».

Тим часом, Георгій Зантарая вже вирішив, чим займатиметься після завершення кар'єри: «Буду розвивати дзюдо в Україні. Хочу, щоб воно було доступним для всіх людей, як в тій же Франції або Грузії. Там цей вид спорту - один з найпопулярніших. Перший крок до моєї мети - відкриття спортзалу».

Вже зараз кожен бажаючий має можливість провести персональне тренування з Георгієм Зантарая в рамках благодійного аукціону «Інтер - дітям». Ексклюзивний лот від спортсмена можна викупити на сайті deti.inter.ua, як і унікальні пропозиції від інших зірок. Всі зібрані на аукціоні кошти підуть на покупку сучасної системи MultiFiltrate для Центру дитячої токсикології, інтенсивної та еферентної терапії «Охматдиту». Це обладнання ще називають штучною ниркою. Воно допомагає дітям з гострими отруєннями та інфекціями пережити найбільш критичний період, коли нирки не справляються з виведенням токсинів. Крім того, апарат дозволить робити гемодіаліз дітям з малою вагою, серцевою недостатністю і нестабільними показниками кров'яного тиску. Робити добро легко - приєднуйтесь! Разом ми дійсно можемо рятувати дитячі життя!

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