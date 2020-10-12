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    Насіров склав повноваження президента Федерації дзюдо України

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    Роман Насіров і Михайло Кошляк - демократична передача влади - Насіров склав повноваження президента Федерації дзюдо України
    Роман Насіров і Михайло Кошляк - демократична передача влади
    Світлина - Фейсбук Романа Насірова

    Колишній глава Державної фіскальної служби каже, що відмовився від керівної посади

    Колишній глава Державної фіскальної служби Роман Насіров більше не президент Федерації дзюдо України. За підсумками звітно-виборної конференції в Запоріжжі 41-річного чиновника замінив очільник Дніпровського обласного осередку Михайло Кошляк.

    При цьому Насіров написав, що сам запропонував Кошляка на посаду.

    Голосування, яке відбулася сьогодні, 12 жовтня, було одноголосним.

    Першим віцепрезидентом Федерації дзюдо України обрано Василя Волошина, віцепрезидентами – Олександра Нагібіна, Сергія Колесніченка та Михайла Руденка. Нуруліслам Аркаллаєв очолив Наглядову Раду, до складу якої увійшли Роман Насіров, Вадим Павленко, Андрій Бондарчук та Роман Гонтюк.

    Звання почесного члена Федерації дзюдо України присвоєно Вадиму Павленку.

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    Роман Насіров дзюдо Михайло Кошляк спорт поза політикою Роман Гонтюк Олександр Нагібін
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