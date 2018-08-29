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    Геть сором: у Миколаєві на стадіоні обладнали туалет з прозорим склом замість стіни (фото)

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    Геть сором: у Миколаєві на стадіоні обладнали туалет з прозорим склом замість стіни (фото)

    Тепер футболі у цьому місті можна дивитися по-новому

    У Миколаєві на Центральному міському стадіоні обладнали санвузол, у якому замість однієї стіни – прозорі вікна.

    Так, в адміністративному корпусі стадіону під час його ремонту з'явився незвичайний санвузол, стверджує «НикLife».

    Замість стіни у ньому повністю прозоре скло, яке зовсім не приховує те, що відбувається всередині.

    При цьому, якщо сонце у зеніті, то скло хоч трохи відблискує, а ось на заході весь інтер'єр доступний для огляду будь-якої людини, яка проходить повз.

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    Геть сором: у Миколаєві на стадіоні обладнали туалет з прозорим склом замість стіни (фото)
    Геть сором: у Миколаєві на стадіоні обладнали туалет з прозорим склом замість стіни (фото)
    Геть сором: у Миколаєві на стадіоні обладнали туалет з прозорим склом замість стіни (фото)

    Цей адмінкорпус почали ремонтувати ще у 2016 році, проте у 2017-му був оголошений тендер на повторну реконструкцію будівлі, адже попередній підрядник не закінчив заплановані роботи.

    Окрім того, був загублений проект будівництва та виявлено дефекти приміщення.

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