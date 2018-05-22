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    «Гірник» з Кривого Рогу отримав професійний статус

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    «Гірник» з Кривого Рогу отримав професійний статус

    Команда почне свої виступи у другій лізі України

    Криворізький «Гірник» повертається в професійний футбол.

    Наступний сезон команда розпочне у другій лізі.

    «Гірник» успішно пройшов атестацію.

    Нагадаємо, в сезоні 2015/2016 «Гірник» виступав в першій лізі, але потім втратив професійний статус.

    Атестат на участь у другій лізі чемпіонату України-2018/2019 «Гірник» отримає на конференції Професійної футбольної ліги України 27 червня.

    Новий сезон Другої ліги повинен початися орієнтовно в кінці липня.

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