«Гірник» з Кривого Рогу отримав професійний статус
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Команда почне свої виступи у другій лізі України
Криворізький «Гірник» повертається в професійний футбол.
Наступний сезон команда розпочне у другій лізі.
«Гірник» успішно пройшов атестацію.
Нагадаємо, в сезоні 2015/2016 «Гірник» виступав в першій лізі, але потім втратив професійний статус.
Атестат на участь у другій лізі чемпіонату України-2018/2019 «Гірник» отримає на конференції Професійної футбольної ліги України 27 червня.
Новий сезон Другої ліги повинен початися орієнтовно в кінці липня.