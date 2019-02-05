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    Євген Приступа: Росія вбиває наших братів і сестер, а ми їдемо до неї на Універсіаду? Якось неправильно

    • Іван Вербицький
    • Розсилка
    Євген Приступа порівнює нинішню поїздку України в Росію з ситуацією під час Другої світової війни - Євген Приступа: Росія вбиває наших братів і сестер, а ми їдемо до неї на Універсіаду? Якось неправильно
    Євген Приступа порівнює нинішню поїздку України в Росію з ситуацією під час Другої світової війни
    Фотографії старого Львова

    Ректор Львівського інфізу не в захваті від того, що українська команда може поїхати на студентські ігри в Росію

    2 березня в Красноярську (Російська Федерація) стартує Всесвітня зимова універсіада-2019. Хоч відповідальні особи з Міністерства освіти і науки, компетенцією яких є відправляти команду, й тримають інтригу навколо участі української команди у змаганнях на території країни-агресора, пазл складається таким чином, що наша студентська збірна до Росії поїде.

    Своє нерозуміння щодо такого рішення висловив у коментарі «Главкому» ректор Львівського державного університету фізичної культури Євген Приступа.

    «Це суто політичне рішення, - каже Євген Никодимович. - Я як представник Львова і цілої України врешті-решт стою на позиціях, що наші діти не мали би брати участі в заходах на території ворога, який вбиває наших з вами друзів, відібрав частину українських територій. Після того їхати до них на змагання?

    Читав учора реакцію Міністерства молоді і спорту. Вона красномовна. Що тут скажеш? Совєцкий Союз воює з Гітлером, але їде в цей час у Берлін на змагання. Важко уявити?

    Зрозуміло, що рішення іґнорувати змагання — проти спорту і тих дітей, які готувалися до стартів. Але коли ми вимагаємо проти Росії санкцій світового масштабу, то маємо розуміти, що вони повинні поширюватися й на сферу спорту. Втім, нашої думки ніхто не питає. Рішення про поїздку на Універсіаду — прерогатива Комітету фізкультури і спорту Міністерства освіти і науки України. Наша як керівників вузів прерогатива — підготувати дітей належним чином. Проте свою особисту позицію висловити можу. Росія вбиває наших братів і сестер, а ми їдемо до неї на Універсіаду? Якось неправильно.

    Слава Богу, у нашому вузі зараз немає претендентів на поїздку на Всесвітню універсіаду. То колись у нас були навіть чемпіони зимових студентських ігор. Нині орієнтуємося в основному на літні види спорту».

     Читайте також: Замголови комітету спорту Міносвіти не зміг відповісти, чи поїде Україна на Універсіаду в Росію
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