Глевкий млинець: українка Цуренко розгромно програла перший за місяць матч



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Леся Цуренко відібрала у Лаури Зіґемунд лише чотири гейми Фото з соцмереж

Наша тенісистка не виходила на корт з 11 березня

26-та ракетка світу Леся Цуренко з України не змогла здолати сита першого раунду турнірі із серії Premier у німецькому Штутґарті.

Ґрунтову частину сезону наша тенісистка відкрила з 99-ю на даний момент тенісисткою світу Лаурою Зіґемунд з Німеччини. Результат красномовний - 2:6, 2:6.

Матч тривав годину та сім хвилин.

Востаннє до сьогодні Леся грала ще в Індіан-Веллсі 11 березня і тоді програла білорусці Аріні Соболенко.

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