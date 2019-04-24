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    Глевкий млинець: українка Цуренко розгромно програла перший за місяць матч

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    Леся Цуренко відібрала у Лаури Зіґемунд лише чотири гейми - Глевкий млинець: українка Цуренко розгромно програла перший за місяць матч
    Леся Цуренко відібрала у Лаури Зіґемунд лише чотири гейми
    Фото з соцмереж

    Наша тенісистка не виходила на корт з 11 березня

    26-та ракетка світу Леся Цуренко з України не змогла здолати сита першого раунду турнірі із серії Premier у німецькому Штутґарті.

    Ґрунтову частину сезону наша тенісистка відкрила з 99-ю на даний момент тенісисткою світу Лаурою Зіґемунд з Німеччини. Результат красномовний - 2:6, 2:6.

    Матч тривав годину та сім хвилин.

    Востаннє до сьогодні Леся грала ще в Індіан-Веллсі 11 березня і тоді програла білорусці Аріні Соболенко.

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