Завдяки відмові Світоліної на турнірі в Штутгарті зіграє інша українська тенісистка
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Леся Цуренко зіграє на німецькому «Прем’єрі» вдруге в кар’єрі
Українська тенісистка Леся Цуренко почне ґрунтовий сезон на турнірі WTA серії Premier в Штутгарті (Німеччина), який стартує 22 квітня.
Леся Цуренко потрапила до списку учасниць основної сітки турніру після відмови від участі першої ракетки України Еліни Світоліної і американки Даніель Коллінз.
Місце американської тенісистки на «Прем’єрі» в Штутгарті займе Сє Шувей з Тайваню.
Леся Цуренко вдруге виступить на Porsche Tennis Grand Prix: У 2010-му українка поступилася на старті кваліфікації.
Також за місце в основній сітці змагань в Штутгарті боротиметься Катерина Завацька.
Нагадаємо, що перша ракетка України Еліна Світоліна вирішила знятися з турніру в Штутгарті, де минулого року дійшла до чвертьфіналу. Востаннє тенісистка виходила на корти WTA-тура ще в другій половині березня в Маямі, де зазнала поразки в стартовому матчі проти китаянки Ван Яфань. Після виступу у Флориді Світоліна заявила, що за рекомендацією лікарів присвятить час своєму здоров'ю і лікуванню коліна.
Джерело: Великий теніс України