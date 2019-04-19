Завдяки відмові Світоліної на турнірі в Штутгарті зіграє інша українська тенісистка



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Леся Цуренко відкриє ґрунтовий сезон Великий теніс України

Леся Цуренко зіграє на німецькому «Прем’єрі» вдруге в кар’єрі

Українська тенісистка Леся Цуренко почне ґрунтовий сезон на турнірі WTA серії Premier в Штутгарті (Німеччина), який стартує 22 квітня.

Леся Цуренко потрапила до списку учасниць основної сітки турніру після відмови від участі першої ракетки України Еліни Світоліної і американки Даніель Коллінз.

Місце американської тенісистки на «Прем’єрі» в Штутгарті займе Сє Шувей з Тайваню.

Леся Цуренко вдруге виступить на Porsche Tennis Grand Prix: У 2010-му українка поступилася на старті кваліфікації.

Також за місце в основній сітці змагань в Штутгарті боротиметься Катерина Завацька.

Нагадаємо, що перша ракетка України Еліна Світоліна вирішила знятися з турніру в Штутгарті, де минулого року дійшла до чвертьфіналу. Востаннє тенісистка виходила на корти WTA-тура ще в другій половині березня в Маямі, де зазнала поразки в стартовому матчі проти китаянки Ван Яфань. Після виступу у Флориді Світоліна заявила, що за рекомендацією лікарів присвятить час своєму здоров'ю і лікуванню коліна.

Джерело: Великий теніс України