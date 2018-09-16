«Гоффенгайм» перед матчем з «Шахтарем» програв аутсайдеру



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото взяте з ресурсу football.ua

Суперник «гірників» у Лізі чемпіонів зазнав прикрої поразки від «Фортуни»

«Гоффенгайм» вирушає до України у поганому настрої.

Ввечері 15 вересня підопічні Юліана Нагельсманна зазнали прикрої поразки від аутсайдера – дюссельдорфської «Фортуни», яка тільки повернулася у вищий дивізіон.

У невдачі «селян» є об'єктивні причини – велика кількість травмованих, особливо постраждав захист (Адамс, Ермін Бічакчич, Акпогума, Гюбнер).

Але навіть у послабленому складі гості набагато більше володіли м'ячем (68 проти 32 відсотків), набагато частіше атакували і били по воротах (19 ударів проти восьми). І за статистикою зобов'язані були вигравати цей матч.

Підвела реалізація. Гравці «Гоффенгайму» втрачали момент за моментом, особливо «відзначилися» Гріллич і Крамарич.

А ось господарі поставилися до своїх нечисленних нагод куди дбайливіше. Результат матчу – 2:1 на користь господарів.

Чемпіонат Німеччини з футболу

Матч 3-го туру

«Фортуна» – «Гоффенгайм» – 2:1

Голи: Моралес 45, Лукебакіо 88 (пен.) – Нельсон 86

Джерело: Footboom