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    «Гоффенгайм» перед матчем з «Шахтарем» програв аутсайдеру

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    Фото взяте з ресурсу football.ua - «Гоффенгайм» перед матчем з «Шахтарем» програв аутсайдеру
    Фото взяте з ресурсу football.ua

    Суперник «гірників» у Лізі чемпіонів зазнав прикрої поразки від «Фортуни»

    «Гоффенгайм» вирушає до України у поганому настрої.

    Ввечері 15 вересня підопічні Юліана Нагельсманна зазнали прикрої поразки від аутсайдера – дюссельдорфської  «Фортуни», яка тільки повернулася у вищий дивізіон.

    У невдачі «селян» є об'єктивні причини – велика кількість травмованих, особливо постраждав захист (Адамс, Ермін Бічакчич, Акпогума, Гюбнер).

    Але навіть у послабленому складі гості набагато більше володіли м'ячем (68 проти 32 відсотків), набагато частіше атакували і били по воротах (19 ударів проти восьми). І за статистикою зобов'язані були вигравати цей матч.

    Підвела реалізація. Гравці «Гоффенгайму» втрачали момент за моментом, особливо «відзначилися» Гріллич і Крамарич.

    А ось господарі поставилися до своїх нечисленних нагод куди дбайливіше. Результат матчу – 2:1 на користь господарів.

    Чемпіонат Німеччини з футболу

    Матч 3-го туру

    «Фортуна» – «Гоффенгайм» – 2:1

    Голи: Моралес 45, Лукебакіо 88 (пен.) – Нельсон 86

    Джерело: Footboom

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