«Гоффенгайм» перед матчем з «Шахтарем» програв аутсайдеру
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Розсилка
Суперник «гірників» у Лізі чемпіонів зазнав прикрої поразки від «Фортуни»
«Гоффенгайм» вирушає до України у поганому настрої.
Ввечері 15 вересня підопічні Юліана Нагельсманна зазнали прикрої поразки від аутсайдера – дюссельдорфської «Фортуни», яка тільки повернулася у вищий дивізіон.
У невдачі «селян» є об'єктивні причини – велика кількість травмованих, особливо постраждав захист (Адамс, Ермін Бічакчич, Акпогума, Гюбнер).
Але навіть у послабленому складі гості набагато більше володіли м'ячем (68 проти 32 відсотків), набагато частіше атакували і били по воротах (19 ударів проти восьми). І за статистикою зобов'язані були вигравати цей матч.
Підвела реалізація. Гравці «Гоффенгайму» втрачали момент за моментом, особливо «відзначилися» Гріллич і Крамарич.
А ось господарі поставилися до своїх нечисленних нагод куди дбайливіше. Результат матчу – 2:1 на користь господарів.
Чемпіонат Німеччини з футболу
Матч 3-го туру
«Фортуна» – «Гоффенгайм» – 2:1
Голи: Моралес 45, Лукебакіо 88 (пен.) – Нельсон 86
Джерело: Footboom