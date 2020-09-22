Футболіст Кравець за день знайшов нове місце роботи

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Нападник через новий клуб боротиметься за місце в ростері збірної України

ФК «Коньяспор» домовився про підписання угоди із нападником збірної України Артемом Кравцем. Про це повідомляє сайт клубу.

Клуб турецької Суперліги підписав дворічний контракт з українським футболістом Артемом Кравцем. Форвард дістався «Коньяспору» безкоштовно.

Варто відзначити, що 31-річний форвард Кравець лише вчора покинув «Динамо». У київському клубі футболіст був тільки місяць і зіграв лише 23 хвилини в офіційній грі. Гравець сам попросив про відхід з клубу заради можливості отримувати більше ігрової практики після розмови з тренером Мірчею Луческу і президентом киян Ігорем Суркісом.

Український нападник, який раніше виступав за такі команди, як київське «Динамо», «Штутгарт», «Гранада» і «Кайсеріспор», забив 8 голів в 23 матчах у складі національної збірної. Загалом новачок турецького колективу забив 73 голи і 19 передач в 258 матчах матчах на офіційному рівні.

Новий клуб Кравця зіграв поки один поєдинок в турецькій першості унічию із «Генчлербірлігі». (0:0). У наступному турі команда прийматиме «Бешикташ».

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