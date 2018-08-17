Гол Романа Яремчука допоміг «Генту» пробитися до наступного етапу Ліги Європи



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Роман Яремчук

У плей-офф раунді Ліги Європи «Гент» зіграє з кривдником нашого «Маріуполя» — французьким «Бордо»

Вдалі дії на власному полі дозволили «Генту» Романа Яремчука без проблем пройти далі у кваліфікації Ліги Європи-2018/2019.

Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Виїзна перемога з рахунком 1:0 давала «Генту» серйозну перевагу у протистоянні з польською «Ягеллонією».

Нападник збірної України Роман Яремчук з’явився на полі у складі господарів на 67-й хвилині й суттєво допоміг своїй команді знову перемогти — 3:1, забивши другий м'яч

«Генту» на 84-й хвилині. Втім, на рахунку нашого футболіста ще й жовта картка.

Додамо, що український захисник бельгійців Ігор Пластун відіграв повний матч.

У плей-офф раунді Ліги Європи «Гент» зіграє з кривдником нашого «Маріуполя» — французьким «Бордо».