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    Гол Романа Яремчука допоміг «Генту» пробитися до наступного етапу Ліги Європи

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    Роман Яремчук - Гол Романа Яремчука допоміг «Генту» пробитися до наступного етапу Ліги Європи
    Роман Яремчук

    У плей-офф раунді Ліги Європи «Гент» зіграє з кривдником нашого «Маріуполя» — французьким «Бордо»

    Вдалі дії на власному полі дозволили «Генту» Романа Яремчука без проблем пройти далі у кваліфікації Ліги Європи-2018/2019.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

    Виїзна перемога з рахунком 1:0 давала «Генту» серйозну перевагу у протистоянні з польською «Ягеллонією».

    Нападник збірної України Роман Яремчук з’явився на полі у складі господарів на 67-й хвилині й суттєво допоміг своїй команді знову перемогти — 3:1, забивши другий м'яч

    «Генту» на 84-й хвилині. Втім, на рахунку нашого футболіста ще й жовта картка.

    Додамо, що український захисник бельгійців Ігор Пластун відіграв повний матч.

    У плей-офф раунді Ліги Європи «Гент» зіграє з кривдником нашого «Маріуполя» — французьким «Бордо».

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