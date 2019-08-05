Гол українця Нойка вивів «Динамо» з Бреста у чвертьфінал Кубка Білорусі (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Нойок (у центрі) допоміг клубові з Бреста відігратися ФК «Динамо» (Брест)

Також свій вклад у перемогу над «Мінськом» зробив Артем Мілевський

Брестське «Динамо» вийшло в 1/4 фіналу Кубка Білорусі, обігравши на своєму полі «Мінськ» з рахунком 3:1.

Правда, перемога далася господарям досить непросто, адже гості вийшли вперед вже на 12-й хвилині. Український півзахисник Владислав Насібулін відзначився голом за мінський клуб.

«Динамо» (Брест) – «Мінськ» - 3:1

Голи: 0:1 – Насібулін (12). 1:1 – Нойок (60). 2:1 – Нехайчик (74). 3:1 – Юзепчук (87)

«Динамо»: Павлюченко, Іванов (Веретило, 35), Кацикас, Павловець, Вітус (Кікі, 69), Нойок, Васильєв, Юзепчук, Мілевський (Савицький, 81), Нехайчик (к), Лаптєв

Рахунок в поєдинку вдалося зрівняти також українцеві: Нойок забив на 60-й хвилині. Через 14 хвилин відзначився Нейхайчик, а за кілька хвилин до завершення матчу підсумковий рахунок на табло встановив Юзепчук. Відзначимо, що також в цьому матчі взяв участь інший українець, нападник Артем Мілевський, який відіграв матч до 81-ї хвилини.

Ще один брестський українець Олексій Хобленко провів цей матч у резерві.

За «Мінськ» крім Насібуліна весь матч провели ще двоє наших співвітчизників – Олександр Васильєв і Євген Чаговець.

Матчі 1/4 фіналу Кубка Білорусі відбудуться вже навесні 2020 року.