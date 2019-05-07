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    Швидко перефарбувався: екс-футболіст збірних України вже співає гімн Білорусі (відео)

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    Щоб заспівати гімн чужої держави, Олександрові Нойку (в центрі) треба не так вже й багато - Швидко перефарбувався: екс-футболіст збірних України вже співає гімн Білорусі (відео)
    Щоб заспівати гімн чужої держави, Олександрові Нойку (в центрі) треба не так вже й багато
    Скрін-шот

    У середині квітня Олександр Нойок отримав дозвіл на проживання в Білорусі

    Вмінню українських спортсменів перевзуватися нальоту іноді дивуєшся не менше, ніж вітчизняним політикам. Свіжий приклад - 26-річний хавбек Олександр Нойок, який народився в селищі міського типу Новотроїцьке на Херсонщині.

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    Вихованець академії донецького «Шахтаря» в Україні виступав за ужгородську «Говерлу», харківський «Металіст» і донецький «Металург», паралельно встиг відіграти 64 поєдинки у збірних України всіх вікових категорій, від кадетської до молодіжної. Забив у складі національних команд вісім м'ячів.

    Втім, після того, як наш футбол з початком російсько-української війни спіткала глибока криза, Нойок вирішив переїхати у Білорусь. У 2016-2018 роках виступав за мінське «Динамо», а з літа минулого року разом із іншим українцем Олексієм Хобленком та білорусом з українським паспортом Артемом Мілевським представляє «Динамо» з Бреста.

    У середині квітня відбулася знакова для Олександра подія - він перестав вважатися легіонером у чемпіонаті Білорусі. Футболіст отримав дозвіл на проживання в цій країні. Український футболіст автоматично отримав цей статус після трьох років праці та проживання в Білорусі. Для гравця це важливо, адже в чемпіонаті Білорусі з футболу в складі однієї команди на полі одночасно може перебувати не більше п’яти іноземців.

    Справа життєва. Але Нойок так хотів проявити вдячність і відданість новим господарям, що напередодні матчу шостого туру білоруської першості проти «Мінська» заспівав славень країни, в якій просто працює.

    Зауважимо, що після шести турів брестське «Динамо» з чотирма перемогами і двома нічиїми має 14 очок і поступається одним пунктом солігорському «Шахтарю», який п'ять матчів виграв і один програв.

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