Команда футболіста збірної України виграла з рахунком 2:0

Команди українських футболістів Євгена Шахова та Євгена Будніка відіграли перші матчі 1/4 фіналу Кубку Греції сезону-2017/18. «Ламія» Будніка на виїзді поступилася «Паніонісу» з рахунком 0:1. Водночас, ПАОК Шахова з рахунком 2:0 виграв удома в «Атромітоса». Українські виконавці відіграли всі 90 з лишнім



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Партнери вітають Євгена Шахова

Команда футболіста збірної України виграла з рахунком 2:0

Команди українських футболістів Євгена Шахова та Євгена Будніка відіграли перші матчі 1/4 фіналу Кубку Греції сезону-2017/18.

«Ламія» Будніка на виїзді поступилася «Паніонісу» з рахунком 0:1.

Водночас, ПАОК Шахова з рахунком 2:0 виграв удома в «Атромітоса».

Українські виконавці відіграли всі 90 з лишнім хвилин.

А півзахисник клуб із Салонік ще й відзначився забитим м’ячем на 85-й хвилині. Для Євгена цей м'яч став четвертим у нинішньому розіграші Кубка цієї країни.

У ще одному поєдинку чвертьфіналу наступний суперник «Динамо» у Лізі Європи АЕК на виїзді втримав нульову нічию у протистоянні з «Олімпіакосом».

Матчі-відповідь відбудуться 7-8 лютого. Тоді і визначаться всі учасники півфіналу.