Гол українця Шахова допоміг ПАОКу виграти матч Кубку Греції (відео)
- Сьогодні, 08:39
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Партнери вітають Євгена Шахова
Команда футболіста збірної України виграла з рахунком 2:0
Команди українських футболістів Євгена Шахова та Євгена Будніка відіграли перші матчі 1/4 фіналу Кубку Греції сезону-2017/18.
«Ламія» Будніка на виїзді поступилася «Паніонісу» з рахунком 0:1.
Водночас, ПАОК Шахова з рахунком 2:0 виграв удома в «Атромітоса».
Українські виконавці відіграли всі 90 з лишнім хвилин.
А півзахисник клуб із Салонік ще й відзначився забитим м’ячем на 85-й хвилині. Для Євгена цей м'яч став четвертим у нинішньому розіграші Кубка цієї країни.
У ще одному поєдинку чвертьфіналу наступний суперник «Динамо» у Лізі Європи АЕК на виїзді втримав нульову нічию у протистоянні з «Олімпіакосом».
Матчі-відповідь відбудуться 7-8 лютого. Тоді і визначаться всі учасники півфіналу.