  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Гол українця Шахова допоміг ПАОКу виграти матч Кубку Греції (відео)

    Команда футболіста збірної України виграла з рахунком 2:0
    Команди українських футболістів Євгена Шахова та Євгена Будніка відіграли перші матчі 1/4 фіналу Кубку Греції сезону-2017/18. «Ламія» Будніка на виїзді поступилася «Паніонісу» з рахунком 0:1. Водночас, ПАОК Шахова з рахунком 2:0 виграв удома в «Атромітоса». Українські виконавці відіграли всі 90 з лишнім
    • Сьогодні, 08:39
    • Розсилка
    Партнери вітають Євгена Шахова
    Партнери вітають Євгена Шахова

    Команда футболіста збірної України виграла з рахунком 2:0

    Команди українських футболістів Євгена Шахова та Євгена Будніка відіграли перші матчі 1/4 фіналу Кубку Греції сезону-2017/18.

    «Ламія» Будніка на виїзді поступилася «Паніонісу» з рахунком 0:1.

    Водночас, ПАОК Шахова з рахунком 2:0 виграв удома в «Атромітоса».

    Українські виконавці відіграли всі 90 з лишнім хвилин.

    А півзахисник клуб із Салонік ще й відзначився забитим м’ячем на 85-й хвилині. Для Євгена цей м'яч став четвертим у нинішньому розіграші Кубка цієї країни.

    У ще одному поєдинку чвертьфіналу наступний суперник «Динамо» у Лізі Європи АЕК на виїзді втримав нульову нічию у протистоянні з «Олімпіакосом».

    Матчі-відповідь відбудуться 7-8 лютого. Тоді і визначаться всі учасники півфіналу.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Греція українці
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ