Гол українця Зозулі в компенсований час приніс «Альбасете» над лідером Ла Ліги 2 (відео)
Роман Зозуля забив утретє в сезоні
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Роман відзначається в другому турі поспіль
Український нападник «Альбасете» Роман Зозуля забиває в іспанській Сеґунді в другому турі поспіль.
На цей раз гол Романа приніс його команді мінімальну перемогу 1:0 над лідером Ла Ліги 2 «Кадісом» у матчі 13-го туру.
Зозуля у фірмовому для себе стилі, на третій компенсованій хвилині замкнув у падінні головою передачу Педро Санчеса справа.
Після цієї перемоги «Альбасете» набрав 22 очки і вийшов за підсумками 13-ти проведених матчів на друге місце. Від «Кадіса», який вирвався далеко вперед, команда Зозулі відстає на дев'ять пунктів.