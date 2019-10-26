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    Гол українця Зозулі в компенсований час приніс «Альбасете» над лідером Ла Ліги 2 (відео)

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    Роман Зозуля забив утретє в сезоні - Гол українця Зозулі в компенсований час приніс «Альбасете» над лідером Ла Ліги 2 (відео)
    Роман Зозуля забив утретє в сезоні
    Фото із соцмереж

    Роман відзначається в другому турі поспіль

    Український нападник «Альбасете» Роман Зозуля забиває в іспанській Сеґунді в другому турі поспіль.

    На цей раз гол Романа приніс його команді мінімальну перемогу 1:0 над лідером Ла Ліги 2 «Кадісом» у матчі 13-го туру.

    Зозуля у фірмовому для себе стилі, на третій компенсованій хвилині замкнув у падінні головою передачу Педро Санчеса справа.

    Після цієї перемоги «Альбасете» набрав 22 очки і вийшов за підсумками 13-ти проведених матчів на друге місце. Від «Кадіса», який вирвався далеко вперед, команда Зозулі відстає на дев'ять пунктів.

     Читайте також: Українець Роман Зозуля забив другий гол у чемпіонаті Іспанії (відео)
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Роман Зозуля Сеґунда ФК «Альбасете» Педро Санчес ФК «Кадіс»
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